Céline Dion konsertoi Pariisissa syys–lokakuussa.

Jäykkyysoireyhtymää sairastava kanadanranskalainen laulajatähti Céline Dion palaa esiintymislavoille tänä vuonna. Hän esiintyy Pariisissa La Défense Arenalla kymmenenä iltana syys–lokakuussa.

Dion kertoo paluu-uutisesta Instagram-videollaan. Maanantaina 30. maaliskuuta 58-vuotissyntymäpäiväänsä viettänyt laulaja kuvailee fanien tapaamisen ja paluun esiintymislavoille olevan hänen elämänsä paras lahja.

– Olen todella valmis tähän. Voin hyvin, olen vahva, olen innoissani ja tietysti myös hieman hermostunut, hän lausuu videolla.

Dion ylistää fanejaan, jotka ovat osoittaneet hänelle tukea ja rakkautta hänen sairastumisensa myötä. Hän kertoo vointinsa olevan mainio.

– Pidän huolta terveydestäni ja voin hyvin. Laulan taas ja tanssinkin vähän, hän sanoo videolla.

Pitkään terveysongelmista kärsinyt Dion kertoi vuonna 2022 sairastavansa jäykkyysoireyhtymää.