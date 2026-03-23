Hallitseva Suomen mestari Kuopion Palloseura on tehnyt kaksivuotisen sopimuksen Jaime Morenon kanssa.

30-vuotias hyökkääjä palaa Veikkausliigaan Venezuelan pääsarjasta.

Moreno pelasi Veikkausliigassa kausina 2023-24, jolloin hän edusti SJK:ta. Kaudella 2024 hän voitti Veikkausliigan maalikuninkuuden 12 täysosumallaan.

– Olen henkisesti vahva, ja se on yksi suurimmista vahvuuksistani. Jalkapallo ei ole helppoa – siihen kuuluu paineita, ja asioita pitää tehdä uudelleen ja uudelleen. Tiedän, että minulta odotetaan maaleja, ja siksi olen täällä. Olen vahva boksissa ja viimeistelyssä, ja sitä tuon mukanani., Moreno kuvailee itseään KuPSin tiedotteessa.

KuPS aloittaa kautensa 4. huhtikuuta vierasottelulla Ilvestä vastaan.