Tiivistä yhteistyötä viime vuosina tehneet seurat halusivat pitää miesten tapaan myös naisten pääsarjapaikan Oulunkylässä. Palloliitto hyväksyi siirron ja mahdollisti Gnistanin suoran nousun Kansalliseen Liigaan.
Gnistanin toimitusjohtaja Ilkka Vanalan mukaan joukkue ei ole tullut Kansalliseen Liigaan vain katselemaan.
– Olemme tulleet tänne pelaamaan ja pärjäämään. Olen tosi luottavainen, Gnistanin toimitusjohtaja sanoi naisten jalkapallokauden media-avauksessa MTV Urheilulle.
Nousijajoukkueen tavoitteet on asetettu heti korkealle.
– Mestaruussarja eli kuuden parhaan joukkoon uskomme pääsevämme, Vanala luottaa.
Gnistan oli jo Kansalliseen Ykköseen noustessaan varautunut kasvaviin resursseihin ja organisaation vahvistamiseen Kansallisen Liigan tasolle. Joukkueen kokonaisbudjetti (380 000 euroa) onkin tulevalla kaudella neljänneksi suurin kaikista pääsarjan joukkueista. Sen pelaajabudjetti, 74 000 euroa, on viidenneksi isoin.
Seura on myöntänyt, että joukkueen rakentaminen Kansalliseen Liigaan on ottanut aikansa.
PK-35 Helsingin viime kauden pelaajista peräti viisi siirtyi täksi kaudeksi Gnistaniin. Uusista tulijoista nimekkäin on KTP:n viime kausien maalitykki Katherine "Katy" Byrne. Yhdysvaltalaishyökkääjä voitti Kansallisen Ykkösen maalipörssin viime kaudella 15 osumalla.
– Meillä on vielä aika kokematon joukkue. Uudet pelaajat tuovat joukkueeseen ison määrän kokemusta ja ammattimaisuutta, Vanala sanoo.
Suora nousu herättää ihmetystä kilpailijoissa
Gnistanin suora nousu pääsarjaan on herättänyt lajipiireissä ihmetystä. HJK:n päävalmentajaksi täksi kaudeksi palannut Jonne Kunnas pitää sarjatason yli hyppäämistä erikoisena.
– Totta kai erikoinen kuvio, ei siitä pääse kieltäminen. Gnistan näyttää kuitenkin valmiilta sekä sellaiselta joukkueelta, joka pystyy liigatasolla toimimaan.
KuPSin Aada Nurmi myöntää, ettei kuopiolaisjoukkueen keskuudessa ei sen sijaan ole kiinnitetty huomiota Gnistanin poikkeukselliseen nousuun.
– Kuten pelaajabudjeteista näimme, niin Gnistan pystyy heti kilpailemaan senkin puolesta, kolmannen kautensa Kuopiossa aloittava Nurmi sanoo.
Tutut ennakkosuosikit
Viimeiset kaksi mestaruutta vienyt HJK on alkavalla kaudella jälleen yksi sarjan kovimmista mestarisuosikeista. Myös KuPS sekä Åland United lukeutuvat ennakkosuosikkeihin uuden kauden kynnyksellä.
HJK:n joukkue on muuttunut paljon viime kaudesta. Suvereeniin mestaruuteen päättyneen kauden jälkeen joukkue menetti avainpelaajistaan Lotta Kalsken ja Elli-Noora Kainulaisen ulkomaille.
Helsinkiläisjoukkue kuuluu tästäkin huolimatta jälleen sarjan ennakkosuosikkien joukkoon. Uusia tulijoita ovat olleet muun muassa Lacee Bethea, 24, sekä hyökkääjä Miho Kamogawa, 28.
HJK:n päävalmentajana vuosina 2020–2022 toiminut Jonne Kunnas palasi seuraan Ruotsin pääsarjassa vietettyjen vuosien jälkeen.
– Kentän ulkopuoliset syyt sekä HJK:ssä viime vuosina tehty laadukas työ ja ympäristö saivat palaamaan Suomeen ja Helsinkiin, Ruotsissa Linköpingiä valmentanut Kunnas kertoo.
Kunnas aikoo tuoda Ruotsin Damallsvenskanin suoraviivaisen ja nopean pelin myös Suomen liigaan.
HJK juhli viime kaudella mestaruutta Kansallisessa Liigassa, liigacupissa sekä Suomen Cupissa. Triplamestaruus oli ensimmäinen kerta suomalaisen jalkapallon historiassa.
Kun Kunnas viimeksi valmensi Klubin naisia, joukkue ylsi liigassa sekä Suomen cupissa hopeamitaleille. 33-vuotiaalla valmentajalla on näkemyksensä siihen, miten HJK:n mestaruusputki saa jatkoa.
– Laadukas arkityö on siinä kaiken a ja o.
Kansallinen Liiga on Kunnaksen mukaan ottanut viime kaudesta aimo harppauksia eteenpäin.
– KuPS on varmasti parempi kuin viime kaudella ja valmiimpi haastamaan. Åland United näyttää myös kaikin puolin valmiimmalta. Taso on mennyt eteenpäin myös nousijajoukkueiden osalta.
HJK:n tapaan myös KuPSin kokoonpano on elänyt viime kaudesta. Euroopan pelaajamarkkinoilta joukkue sai värvättyä riveihinsä kanadalaisen Madelyn Robbinsin sekä Liettuan pääsarjassa mestaruutta juhlineet Rashida Bealin ja Laura Spenazzatton.
Vuosina 2021–2023 kolme peräkkäistä mestaruutta ottaneet kuopiolaiset pyrkivät palaamaan mestaruuskantaan.
Kansallinen Liiga alkaa lauantaina 28. maaliskuuta täydellä neljän ottelun kierroksella.