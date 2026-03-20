– Olemme tulleet tänne pelaamaan ja pärjäämään. Olen tosi luottavainen, Gnistanin toimitusjohtaja sanoi naisten jalkapallokauden media-avauksessa MTV Urheilulle.

Gnistanin toimitusjohtaja Ilkka Vanalan mukaan joukkue ei ole tullut Kansalliseen Liigaan vain katselemaan.

Tiivistä yhteistyötä viime vuosina tehneet seurat halusivat pitää miesten tapaan myös naisten pääsarjapaikan Oulunkylässä. Palloliitto hyväksyi siirron ja mahdollisti Gnistanin suoran nousun Kansalliseen Liigaan.

Viime kaudet Kansallisessa liigassa pelannut PK-35 Helsinki siirsi marraskuussa sarjapaikkansa Gnistanille , joka debytoi nyt Suomen pääsarjassa. Gnistan oli tätä ennen noussut pelaamalla Kakkosesta Kansalliseen Ykköseen.

Kotimaisen jalkapallon Kansallinen Liiga pyörähtää käyntiin ensi viikolla. Alkavan kauden alla suurimpia puheenaiheita on ollut IF Gnistanin hyppy suoraan Naisten Kakkosesta pääsarjaan.

Kahden sarjaportaan loikka liigaan – "erikoinen kuvio" puhuttanut HJK:ssakin kauden alla

Neljänneksi suurin kokonaisbudjetti

Gnistan oli jo Kansalliseen Ykköseen noustessaan varautunut kasvaviin resursseihin ja organisaation vahvistamiseen Kansallisen Liigan tasolle. Joukkueen kokonaisbudjetti (380 000 euroa) onkin tulevalla kaudella neljänneksi suurin kaikista pääsarjan joukkueista. Sen pelaajabudjetti, 74 000 euroa, on viidenneksi isoin.

– Meillä on vielä aika kokematon joukkue. Uudet pelaajat tuovat joukkueeseen ison määrän kokemusta ja ammattimaisuutta, Vanala sanoo.

Suora nousu herättää ihmetystä kilpailijoissa

– Totta kai erikoinen kuvio, ei siitä pääse kieltäminen. Gnistan näyttää kuitenkin valmiilta sekä sellaiselta joukkueelta, joka pystyy liigatasolla toimimaan.

KuPSin Aada Nurmi myöntää, ettei kuopiolaisjoukkueen keskuudessa ei sen sijaan ole kiinnitetty huomiota Gnistanin poikkeukselliseen nousuun.

Tutut ennakkosuosikit

HJK:n joukkue on muuttunut paljon viime kaudesta. Suvereeniin mestaruuteen päättyneen kauden jälkeen joukkue menetti avainpelaajistaan Lotta Kalsken ja Elli-Noora Kainulaisen ulkomaille.