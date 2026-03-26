Celticin ykkösvahdiksi noussut Viljami Sinisalo pelaa Suomen maalin suulla perjantaina Uutta-Seelantia vastaan. 24-vuotias hyvinkääläinen on saapunut Huuhkajiin tutun kovalla itseluottamuksella.

Viljami Sinisaloa on helppo kuvailla poikkeukselliseksi yksilöksi. Suomalaismaalivahti nousi helmikuun lopussa skotlantilaisjätti Celticin ykkösmaalivahdiksi ja on ihastuttanut Glasgow’ssa huomiota herättävän kypsillä otteillaan.

Pitkään Kasper Schmeichelin kakkosvahtina olleen Sinisalon otteista on paistanut järkkymätön itseluottamus.

– Viljami on kyllä kehittynyt maalivahtina ja jalkapalloilijana, mutta olemuksessa ei ole kyllä mitään eroa entiseen. Mies on ollut koko ajan vahvasti läsnä oleva ja itseluottamusta huokuva, mikä on mun mielestä ehkä hänen suurin suurin vahvuus kaiken kaikkiaan, Suomen maajoukkueen maalivahtivalmentaja Jyri Nieminen kehuu.

Sinisalo kertaa rauhallisesti tapahtumia, jotka johtivat hänen nousuunsa Celticin pelaavaksi maalivahdiksi. Schmeichelin heikentyneet otteet avasivat ovat hyvinkääläiselle Eurooppa-liigassa Stuttgartia vastaan, eikä tämä ole katsonut sen jälkeen taakseen.

– Aina ollut se juttu, että olen halunnut pelata ja sen eteen olen joka päivä tehnyt kovaa duunia. Nyt kun se hetki on, pitää vain suoriutua. Pitää pelata paremmin joka pelissä ja pitää se paita niin sanotusti, se on se mentaliteetti, Sinisalo linjaa.

Edes median keskipisteeksi nouseminen Glasgow’ssa ei ole saanut pitkään Briteissä asuneen Sinisalon päätä pyörälle.

– No onhan sitä huomiota tullut. Ihmisiä kiinnostaa enemmän ja enemmän kun pelaat. Se kuuluu hommaan. Se on ihan okei. Ehkä vähän on ollut enemmän höpinää ympärillä, mutta se kuuluu suurseurassa hommaan ja muutenkin ammattiin, Sinisalo hymyilee.

Oppia maailmanmestarivahdilta

Emi Martínez on Sinisalolle tuttu vahti Aston Villa -vuosilta.2026 Getty Images

Sinisalo on ollut Celticissä luottamusta herättävä näky ailahtelevasti esiintyneen ja lopulta myös olkapäänsä loukanneen Schmeichelin jäätyä sivuun.

Sinisalo sanoo ammentavansa itseluottamusta päivittäisestä rutiinista. Ne eivät muutu.

– Sitten kun tulee se päätös, että olen avauksessa, niin pystyn vetoamaan siihen, kuinka hyvin olen treenannut, että olen valmis siihen hetkeen.

– Tiesin, että olen valmis. Olen kokenut, että olen ollut valmis jo jonkin aikaa.

Toistaiseksi Sinisalon kevätkauden mieleenpainuvin ottelu oli Skotlannin cupin ottelu Rangersia vastaan. 0–0-tasapeli ratkottiin lopulta rangaistuspotkukisassa, jossa Sinisalo nousi erityisen näkyväksi hahmoksi.

Celtic-vahti potki tolppia nappiksen pohjillaan, heilutteli ylärimaa käsillään, huusi ja heilui maaliviivallaan ennen vastustajan yrityksiä.

– Rankkaritilanne on vain aina ollut sellainen, mistä minä nautin ylipäänsä. Maalivahtina siinä on aika kontrolloidussa tilanteessa. Siinä yrittää vaikuttaa asioihin ja siihen, mitä vetäjä tekee, Sinisalo kuvailee.

Maalivahtivalmentajan kanssa tehtyjen suunnitelmien lisäksi Sinisalo myöntää Argentiinan maailmanmestarivahti Emiliano Martínezin vaikutuksen.

Sinisalon kanssa Aston Villassa pelannut Martínez torjui muun muassa rankkarikisan MM-finaalissa Ranskaa vastaan.

– Siitä olisi jopa tyhmää jättää kysymättä. Häneltä yritin ottaa tiettyjä juttuja. En välttämättä mene niin pitkälle, mutta ehkä siitä olen ottanut jotain pieniä vinkkejä. Eikös täällä olla kaikilta ottamassa vähän jotain ja yritetään tehdä sitä omaa parasta versiota? Sinisalo pohtii.

Sinisalon psyykkauksella saattoi olla vaikutusta, että kaksi Rangersin laukojaa epäonnistui rangaistuspotkuissaan, ja Celtic porhalsi jatkoon.

Tunnelma Rangersin kotistadionilla Ibroxilla oli kiihkeä ja jopa vihamielinen.

– Jokaisen olisi hyvä kokea se ainakin kerran. Siistejä tapahtumia. Koko kaupunki katsoo. Tärkeitä pelejä. Itse pelissä sitten pelaajilla on vain se duuni ja taktisia juttuja, mitä on koko viikko treenattu. Loppujen lopuksi mä mietin sitä silleen, että mä olen tätä nuoresta asti tehnyt, tämä on vain siisti juttu. Turha sitä on enempää jännittää, Sinisalo kertaa.

Avauksessa Uutta-Seelantia vastaan

Sinisalon kasvanut vastuu Skotlannissa on myös avannut lisää mahdollisuuksia Huuhkajien maalilla. Kokeneempien Lukas Hradeckyn ja Jesse Jorosen sijaan juuri Sinisalo on Uutta-Seelantia vastaan Suomen maalin tolppien välissä.

– On siisti homma päästä pelaamaan. Itseluottamus ja pelituntuma ovat kohdallaan, Sinisalo tuumii.

Niemisen mukaan Sinisalon vahvuuksiin kuuluu jo mainitun itseluottamuksen ohella aktiivinen osallistuminen koko rangaistusalueen puolustamiseen.

190-senttistä Sinisaloa voi kuvailla moderniksi maalivahdiksi, joka pystyy myös osallistumaan joukkueen pallolliseen pelaamiseen.

– Hän pystyy hallitsemaan isoa aluetta, Nieminen kehuu.

– Viljamin potentiaali selviää kaikille ja hänelle itselleenkin joka päivä paremmin ja paremmin. Nyt hän on näyttänyt, missä se hänen paras tasonsa tällä hetkellä menee. Sitten katsotaan, kuinka usein ja tasaisesti hän pystyy sitä toteuttamaan.

Perjantaina suoraviivaista Uutta-Seelantia vastaan Sinisalo pääsee jälleen kauhomaan keskityksiä Skotlannista tutulla tahdilla.

– Tämä on taas yksi hyvä mahdollisuus päästä näyttämään sitä omaa persoonaa ja taitoja, Sinisalo iloitsee.

Suomi kohtaa Uuden-Seelannin Aucklandissa Fifa Series 2026 -turnauksen ottelussa perjantaina Suomen aikaa kello 8.15.