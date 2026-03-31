Hampurissa kahden päivän ajan liikkunut susi puri kasvoihin naista, joka loukkaantui vakavasti.
Saksassa Hampurissa on liikkunut susi, joka hyökkäsi naisen kimppuun, kertovat saksalaiset tiedotusvälineet kuten Die Welt ja Bild.
Eläin vaelteli kahden päivän ajan Blankenesen alueella, muun muassa paikallisen koulun alueella ja puutarhoissa.
Altonan kaupunginosassa susi puri kasvoihin naista, jonka kerrotaan loukkaantuneen vakavasti. Poliisi ei ole tiedottanut loukkaantuneen tilasta enempää.
Poliisit ottivat eläimen kiinni myöhään illalla keskustassa. Aiemmin oli tullut vihjeitä soittajilta, jotka olivat nähneet suden eri puolilla kaupunkia. Tällä hetkellä poliisi olettaa, että kaupungin alueella ei ole liikkunut useampia yksilöitä.
Viime aikoina susia havaittiin Hampurissa ensimmäistä kertaa uudelleen vuonna 2013. Sen jälkeen havaintoja on ollut säännöllisesti.
Tammikuun lopulla mukaan susi havaittiin Duvenstedter Brookin luonnonsuojelualueella.