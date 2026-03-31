Pääministeri Orpo kertoo kello 11.30, mitä Suomeen pudonneita drooneja käsittelevä tilannekatsaus pitää sisällään.
Hallitus saa tänään tiistaina tilannekatsauksen Kaakkois-Suomeen miehittämättömillä lennokeilla tehdyistä epäillyistä alueloukkauksista. Pääministeri Petteri Orpo on tämän jälkeen median tavattavissa Valtioneuvoston linnassa.
Paikalla tiedotustilaisuudessa on pääministeri Orpon lisäksi asiantuntijoita Puolustusvoimista, Rajavartiolaitoksesta, Keskusrikospoliisista, Poliisihallituksesta ja puolustusministeriöstä.