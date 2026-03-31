Mitä kokata pääsiäisenä? Kermaa ja juustoa sisältävä perunagratiini on ainakin varma lisukehitti.
Mikko kokkaa -sarjan ensimmäisessä ja samalla pääsiäisteemaisessa jaksossa kokattiin helppo kanaruoka lisukkeineen.
Keväinen kana-annos tehdään broilerin rintafileistä, ja lisukkeena nautitaan kauden kasviksia sekä hollandaise-kastiketta.
Helppo perunagratiini on parempi kuin perinteiset kermaperunat
Jos haluat annoksesta vieläkin paremman, voit tehdä lisukkeeksi kermaisen ja juustoisen perunagratiinin. Mikko kokkaa -sarjan kokki Tiina Norkio vinkkaa perunagratiiniin todella helpon ohjeen.
Mikä sitten on täydellisen perunagratiinin salaisuus? Norkion mukaan ruoka kannattaa valmistaa kiinteistä perunoista, jolloin perunoissa säilyy hyvä rakenne myös kypsennyksen jälkeen.
Lisäksi perunat kannattaa viipaloida veitsen sijaan keittiömandoliinilla aivan ohuiksi viipaleiksi. Näin saat ravintolatason perunalisukkeen!
