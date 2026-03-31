Toronton supertähden kauden muutama viikko sitten päättänyt Radko Gudas joutui melkoisen ajojahdin kohteeksi, kun Anaheim isännöi Maple Leafsia tiistaiaamuna Suomen aikaan.
Tshekkiläisjärkäle Gudas taklasi Maple Leafsin Auston Matthewsia polveen vajaat kolme viikkoa sitten. Yhdysvaltalaistähden kausi päättyi leikkausta vaatineeseen vammaan.
Joukkueet hyppäsivät tiistaiaamuna kaukaloon vastakkain ensimmäistä kertaa kuohuttavien tapahtumien jälkeen. Tshekkipuolustaja haastettiinkin velanmaksun hengessä tappeluun heti ottelun aloitushetkellä. Nyrkkitappelun toisena osapuolena oli Toronton Max Domi.
Gudasin voidaan tulkita tienneen joutuvansa tappelemaan, sillä Sportsnetin mukaan hän kärsi aiemmassa Calgary-ottelussa loukkaantumisesta, mutta halusi kaukaloon Torontoa vastaan.
– Seison virheideni takana. Haluan hoitaa asian itse. Se on peli, jossa minun on pelattava, Gudasin kerrotaan todenneen ennen Anaheim-ottelua.
Osapuolet saivat kuittitappelustaan viiden minuutin rangaistukset.
Gudasia riepoteltiin toisessakin erässä. Hän heitti hanskat jäähän myös Jake McCaben kanssa, mutta pienempi nuhjaus johti vain kahden minuutin jäähyihin.
Michael Pezzetta taas ajoi tshekkiläistä rajusti poikittaisella mailalla niskaan. Pezzetta otti kahden minuutin jäähyn, mutta sai ulosajon rikottuaan tuomarin koskemattomuutta.
Gudas sai taannoisesta polvitaklauksestaan viiden ottelun pelikiellon, jonka hän on siis jo kärsinyt.
Toronto voitti aggressivisia käänteitä sisältäneen ottelun lopulta jatkoajalla 5–4. William Nylander rohmusi tehot 1+3. Anaheimin Mikael Granlund kirjautti yhden syöttöpisteen.
Päivitys klo 07.56: Lisätty ottelun lopputulos.