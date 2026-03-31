MTV Uutiset seuraa tässä artikkelissa Iranin ja Lähi-idän tilannetta maanantaina 30. maaliskuuta 2026.
Sota Lähi-idässä on jatkunut nyt jo yli neljä viikkoa.
7.43: Teheranissa kuultu räjähdyksiä, kaupungissa sähkökatkoksia
Iranin pääkaupungissa Teheranissa on kuultu räjähdyksiä, paikallinen media kertoo.
Iranilainen uutistoimisto Fars kertoo, että osissa Teherania on ollut sähkökatkoksia kaupungissa kuuluneiden räjähdysten jälkeen.
Qatarilaismedia al-Jazeeran mukaan Fars kertoo, että Teheranin itäosassa sijaitsevaan sähkökeskukseen on osunut sirpaleita, mikä on johtanut sähkökatkoihin.
Tasnim-uutistoimisto kertoo niin ikään, että Teheranin itäosassa osa asukkaista on ilman sähköä. Uutistoimiston mukaan viranomaiset ovat ryhtyneet toimiin sähköjen palauttamiseksi.