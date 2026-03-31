Colorado ja Pittsburgh intoutuivat kunnon murskamättäjäisiin yön NHL-kierroksella.
Stanley Cup -mestarisuosikkeihin kuuluva Colorado paukutti 9–2-kotivoiton Calgary Flamesista.
Peräti viisi Avalanche-pelaajaa ylsi kolmeen tehopisteeseen. Suomalaisväriä tulostaululle maalaili Artturi Lehkonen, joka keräsi 1+1. Lehkonen niisti joukkueensa yhdeksännen maalin kolmannen erän lopussa.
Colorado on läntisen konferenssin ykkösjoukkue. Calgary puolestaan päättänee sesonkinsa runkosarjaan.
Penguins hurjana
Pittsburgh Penguins oli Coloradon tapaan tylyllä päällä. Joukkue tuhosi New York Islandersin 8–3. Joukkueen ykköstähti oli 2+1 naputellut Anthony Mantha.
Kaksi maalia syöttänyt Sidney Crosby sai täyteen 1 100 syöttöä urallaan. Hän ohittaa pian ison legendan, kun kaikkien aikojen pistetilastossa Steve Yzerman on vain kahden tehopisteen päässä.
Islanders ja Pittsburgh ovat peräkkäin itäisen konferenssin sijoilla kuusi ja seitsemän.