Määräpäivä 1.4. koskee puolta miljoonaa suomalaista.

Veroilmoituksen määräpäivä on huomenna keskiviikkona noin puolella miljoonalla ihmisellä, kertoo Verohallinto. Määräpäivä koskee toiminimiyrittäjiä, maataloudenharjoittajia sekä heidän puolisoitaan.

Esitäytettyyn veroilmoitukseen tulee täydentää ne tulot ja vähennykset, joita Verohallinto ei ole automaattisesti täyttänyt. Samalla pitää tarkistaa esitäytetyt tiedot.



Verohallinto muistuttaa, että lakimuutoksen myötä veroposti tulee viranomaisten sähköisten asiointipalveluiden käyttäjille jatkossa vain sähköisesti.



Lakimuutos astuu voimaan 14. huhtikuuta. Ajoituksen vuoksi osa on voinut saada esitäytetyt veroilmoituksensa paperipostina, mutta lopullinen verotuspäätös ja tiedot mahdollisesta jäännösverosta tai veronpalautuksesta tulevat vain sähköisesti.



Ilmoituksen saapuneesta sähköisestä postista saa, kun lataa puhelimeensa Suomi.fi-sovelluksen tai jättää oman sähköpostiosoitteensa Suomi.fi-palveluun.

