Viron puolustusvoimat varoitti viime yönä mahdollisesta ilmauhasta useissa maakunnissa.
Viron puolustusvoimat antoi puolenyön jälkeen ilmoituksen ilmauhasta Itä- ja Länsi-Virumaan alueille, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Hetkiä myöhemmin uhasta ilmoitettiin myös maan eteläosassa.
Kriisiviestintään tarkoitetun kriis.ee-sivuston mukaan Viron puolustusvoimat oli havainnut Viron ilmatilan ulkopuolella ilmassa toimintaa, joka voisi olla uhka Virolle.
Tämän vuoksi lähetettiin ennaltaehkäisevä uhkailmoitus Itä- ja Länsi-Virumaalle sekä Etelä-Viroon. Uhan päättymisestä tiedotetaan erikseen viranomaisten ja valtion kanavissa.
ERR kertoo, että Finnairin lento Helsingistä Tarttoon kääntyi ympäri Poltsamaan kaupungin yllä saatuaan ilmoituksen uhasta.
Lisäksi ERR kertoo, että tilanteen vuoksi on peruttu aamulento Tartosta Helsinkiin. Kyseisen lennon oli määrä lähteä matkaan kello 5.40.
Näin tapahtumat etenivät:
Kello 0.30 puolustusvoimat lähetti tekstiviestin, jossa varoitettiin mahdollisesta ilmauhasta Itä- ja Länsi-Virumaalla ja pyydettiin ihmisiä olemaan valppaina sekä hakeutumaan suojaan, jos näkevät droonin.
Kello 0.46 Viron sovelluksen kautta tuli uusi viesti mahdollisesta ilmauhasta myös Etelä-Virossa. Tarkemmin Jõgevan, Põlvan, Tarton, Valgan ja Võrun maakunnissa.
Kello 3.13 puolustusvoimat lähetti uuden viestin mahdollisesta ilmauhasta Jõgevan, Järvan, Tarton, Võrun, Põlvan ja Viljandin maakuntien asukkaille.