Näin tapahtumat etenivät: Kello 0.30 puolustusvoimat lähetti tekstiviestin, jossa varoitettiin mahdollisesta ilmauhasta Itä- ja Länsi-Virumaalla ja pyydettiin ihmisiä olemaan valppaina sekä hakeutumaan suojaan, jos näkevät droonin. Kello 0.46 Viron sovelluksen kautta tuli uusi viesti mahdollisesta ilmauhasta myös Etelä-Virossa. Tarkemmin Jõgevan, Põlvan, Tarton, Valgan ja Võrun maakunnissa. Kello 3.13 puolustusvoimat lähetti uuden viestin mahdollisesta ilmauhasta Jõgevan, Järvan, Tarton, Võrun, Põlvan ja Viljandin maakuntien asukkaille.