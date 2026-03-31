Polttoaineet kallistuivat maaliskuussa tuntuvasti, kertoo Tilastokeskus. Kevyen polttoöljyn hinta nousi edelliskuukaudesta yli 40 prosenttia.
Tilastokeskuksen tiedot sen vahvistavat: Iranin sodan vaikutukset ulottuivat tuntuvasti huoltoasemille maaliskuussa. Kaikkien polttoaineiden keskihinnat nousivat, etenkin kevyt polttoöljy, joka on nyt 41 prosenttia kalliimpaa kuin ennen sodan alkua.
Dieselin hinta taas nousi 16 prosenttia. Dieselin keskihinta oli helmikuussa 1,8 euroa litralta ja maaliskuussa liki 2,1 euroa.
95-oktaanisen bensiinin hinta nousi keskimäärin 10 prosenttia ja 98-oktaanisen hieman alle 10 prosenttia. 95-oktaanisen bensiinin keskihinta kipusi lähes 1,8 eurosta litralta reiluun 1,9 euroon litralta, kun taas 98-oktaaninen bensiini kallistui lähes 1,9 eurosta litralta reiluun 2 euroon litralta.
Paineistetun ja nesteytetyn biokaasun yrityshinnat nousivat 3 prosenttia.
– Maaliskuussa toteutui energiamarkkinoiden geopoliittinen riski, kun Yhdysvallat hyökkäsi Iraniin. Tämän seurauksena öljyn ja maakaasun kuljetus maailmanmarkkinoille Hormuzinsalmen kautta lähes pysähtyi. Noin viidennes maailman öljystä kulkee salmen kautta, joten vaikutukset tästä ovat välittömät, Tilastokeskuksen yliaktuaari Kristiina Nieminen sanoo.
Brent-laadun raakaöljyn hinta oli maanantaina alkuillasta vajaat 113 dollaria barrelilta. Ennen sotaa lukema oli noin 70 dollaria.