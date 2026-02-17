Italialainen Corriere della Sera -lehti uutisoi Donald Trumpin valmistelevan matkaa Milano-Cortinan olympialaisiin. Matkan toteutumiseen liittyy vielä muutama mutka.
Lehden mukaan Trumpin suunnitelmissa on "lyhyt ja melkein kirurginen" pistäytyminen Milanossa. Päivämääräksi kerrotaan sunnuntai, jolloin ohjelmassa on jääkiekon miesten loppuottelu.
Finaalin jälkeen Trumpin olisi tiettävästi määrä osallistua vielä kisojen päättäjäisiin.
Trumpin matkan kerrotaan kuitenkin riippuvan siitä, pelaako Yhdysvallat sunnuntain finaalissa. Joukkue kohtaa huomenna pelattavassa puolivälierässä voittajan tämänpäiväisestä Ruotsin ja Latvian kohtaamisesta. Välierät ovat edessä perjantaina.
Corriere della Seran mukaan matkaan liittyviä turvallisuusjärjestelyitä on jo valmisteltu.
Mikäli Trump matkaa Milanoon, hänestä tulee ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka osallistuu maansa ulkopuolella järjestettäviin talvikisoihin. George W. Bush oli vuonna 2008 paikan päällä Pekingin kesäkisoissa ensimmäisenä Yhdysvaltain presidenttinä maan rajojen ulkopuolella.