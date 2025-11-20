Euroopalle on tarjolla vielä neljä kisapaikkaa jalkapallon ensi vuoden MM-lopputurnaukseen.

Surkean vuoden pelannut Ruotsin miesten jalkapallomaajoukkue tavoittelee vielä kisapaikkaa ensi vuoden MM-lopputurnaukseen, mutta joukkueen pitäisi kaataa jatkokarsinnoissa ensin Ukraina ja sen jälkeen vielä Puola–Albania-ottelun voittaja.



Euroopan alueen jatkokarsintojen otteluparit arvottiin torstaina Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan päämajassa Sveitsin Zürichissä. Arvonnassa 16 joukkuetta jaettiin neljälle karsintapolulle, joissa kussakin on neljä joukkuetta. Karsintapolkujen voittajat etenevät ensi kesänä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa järjestettävään MM-lopputurnaukseen.



Varsinaisessa MM-karsintalohkossaan kahdesti Sveitsille ja Kosovolle hävinnyt Ruotsi pelaa Ukrainan, Puolan ja Albanian kanssa B-polulla. Jatkokarsintojen välieräottelut pelataan 26. maaliskuuta ja karsintafinaalit 31. maaliskuuta.



Kahdesta edellisestä MM-turnauksesta rannalle jäänyt jalkapallojätti Italia sai varsin mieluisan jatkokarsinta-arvan, sillä saapasmaa kohtaa ensin kotipelissään Pohjois-Irlannin. A-polun toinen välierä on Wales–Bosnia-Hertsegovina.



C-polun välierissä Turkki kohtaa Romanian ja Slovakia Kosovon. D-polun otteluparit ovat Tanska–Pohjois-Makedonia sekä Tshekki–Irlanti.



Ruotsi, Romania, Pohjois-Makedonia ja Pohjois-Irlanti pääsivät jatkokarsintoihin Kansojen liigan rankinginsa kautta.



Euroopan maista Belgia, Englanti, Espanja, Hollanti, Itävalta, Kroatia, Norja, Portugali, Ranska, Saksa, Skotlanti ja Sveitsi varmistivat kisapaikkansa karsintojen lohkovoittajina.

Surinamellakin vielä kisamahdollisuus

MM-kisoihin on Euroopan ulkopuolelta tarjolla vielä kaksi paikkaa. Mannertenvälisissä jatkokarsinnoissa Kongon demokraattinen tasavalta kohtaa voittajan ottelusta Uusi-Kaledonia–Jamaika ja Irak haastaa voittajan ottelusta Bolivia–Suriname.



MM-lopputurnauksessa pelaa ensi kesänä ensimmäistä kertaa 48 joukkuetta.