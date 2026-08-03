Riisipuuroa vedetään myynnistä. Tuotteessa piilee vaara allergisille.
HoviRuoka Oy on ilmoittanut vetävänsä markkinoilta tuotteen HoviRuoka Maidoton Riisipuuro 300 g, kertoo Ruokavirasto.
Tuotteen valmistajalta saadun tiedon mukaan tuotteen epäillään nimestään huolimatta sisältävän maitoa, eikä maidosta ole merkintää pakkauksessa.
Niinpä tuote voi aiheuttaa allergisen reaktion maidolle allergisille kuluttajille.
Takaisinveto koskee erää, jonka viimeinen käyttöpäivä on 8.8.2026.
Erää on myyty joissain K- ja S-ryhmien kaupoissa.
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