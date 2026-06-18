Yhdysvallat ja Iran ovat allekirjoittaneet viime yönä vihollisuuksien lopettamiseen tähtäävän aiesopimuksen.
Yhdysvaltain ja Iranin aiesopimuksen teksti julkistettiin eilen. Sopimuksessa sotatoimet lopetetaan heti. Iran sitoutuu olemaan hankkimatta ydinasetta ja sallii liikenteen Hormuzinsalmessa.
Vastineeksi Yhdysvallat purkaa merisaarron, vapauttaa Iranin ulkomailla olevia jäädytettyjä varoja, purkaa kaikki talouspakotteet ja perustaa 300 miljardin dollarin rahaston Iranin jälleenrakennusta ja talouden kehittämistä varten.
Osapuolten edustajien on määrä tavata huomenna Sveitsissä. Varsinainen ja pysyvä rauhansopimus on määrä neuvotella seuraavan kahden kuukauden kuluessa.
Alustavaa rauhansopimusta on pidetty Yhdysvaltojen kannalta jopa rökäletappiona.
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Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen kommentoi MTV Uutisten haastattelussa, että presidentti Donald Trumpilla ei oikeastaan ollut parempia vaihtoehtoja, kuin allekirjoittaa sopimus.
– Tässä oli selvästi käymässä ilmi, että sotatoimet eivät tuoneet nopeaa voittoa Yhdysvalloille. Ja uhkana oli se, että maailmantalous kriisiytyy yhä syvemmälle öljymarkkinan seurauksena, josta myös uhkasi tulla sisäpoliittinen kysymys Yhdysvalloissa.
Vanhasen mukaan Trumpin pitikin valita joko kyseinen sopimus tai riski kuukausia jatkuvasta kriisistä.