Tyly arvio Iran-sopimuksesta: "Trumpilla ei ollut parempia vaihtoehtoja"

– Tässä oli selvästi käymässä ilmi, että sotatoimet eivät tuoneet nopeaa voittoa Yhdysvalloille. Ja uhkana oli se, että maailmantalous kriisiytyy yhä syvemmälle öljymarkkinan seurauksena, josta myös uhkasi tulla sisäpoliittinen kysymys Yhdysvalloissa.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen kommentoi MTV Uutisten haastattelussa, että presidentti Donald Trumpilla ei oikeastaan ollut parempia vaihtoehtoja, kuin allekirjoittaa sopimus.

Vastineeksi Yhdysvallat purkaa merisaarron, vapauttaa Iranin ulkomailla olevia jäädytettyjä varoja, purkaa kaikki talouspakotteet ja perustaa 300 miljardin dollarin rahaston Iranin jälleenrakennusta ja talouden kehittämistä varten.

Yhdysvaltain ja Iranin aiesopimuksen teksti julkistettiin eilen. Sopimuksessa sotatoimet lopetetaan heti. Iran sitoutuu olemaan hankkimatta ydinasetta ja sallii liikenteen Hormuzinsalmessa.

Trump: "Jos Iran ei käyttäydy, lätkimme heitä päähän"

Yksi sopimuksen tärkeimmistä kohdista on se, että Iran ei kehitä ydinasetta. Vanhanen toteaa, että sopimus ei lähtökohtaisesti kuitenkaan anna tällaisesta takeita.

– Tässähän oikeastaan Yhdysvallat antoi hyvin konkreettisia myönnytyksiä. Iran antoi oikeastaan vain lupauksen lähteä neuvottelemaan ydinohjelman kehittämisestä ja rikastetusta uraanista. Mitään lupauksia annettu sen suhteen, että jotain tullaan tekemään.

– Jos mietitään miten tämä voidaan yrittää jollain tavalla Trumpin toimesta myydä vielä voitoksi kotimaassa, niin silloin tietysti Yhdysvaltojen pitää päästä sanomaan, että he onnistuivat estämään Iranin ydinohjelman. Jos tähän ei päästä, niin silloin tietysti moni ryhtyy kysymään, että saavutettiinko tällä sodalla oikeastaan yhtään mitään.