Sebastian Tynkkynen tuli tunnetuksi osallistuttuaan Big Brotheriin vuonna 2011.
Maanantaina 3. elokuuta tiedotettiin, että Big Brother Suomi -ohjelma tekee syksyllä paluun MTV:lle.
Ohjelman paluu-uutinen on herättänyt runsaasti kohinaa ja kiinnitti myös europarlamentaarikko Sebastian Tynkkysen (ps.) huomion. Hän raapusti Big Brother Suomen Instagram-julkaisun kommenttikenttään vinkkinsä ohjelmaan hakeville.
– No johan tippui pommi. Tsemppiä hakijoille ja vinkki: kannattaa olla täysin oma itsensä. Tuotanto haistaa kyllä feikit ja rakennellut roolit ja rekry tyssää siihen, Tynkkynen neuvoo kommentissaan.
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Tynkkynen tuli aikoinaan tunnetuksi osallistuttuaan Big Brotherin seitsemännelle kaudelle vuonna 2011. Hän oli tuolloin 22-vuotias.