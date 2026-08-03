Ruotsissa huviveneeseen törmänneen norjalaisen rahtialuksen kapteeni on vangittu. Häntä epäillään kuolemantuottamuksesta. Kapteeni on kiistänyt syyllisyytensä.
Esitutkinnassa on selvinnyt, että noin kahdeksan metriä pitkä huvivene imeytyi rahtialuksen alle, täyttyi vedellä ja upposi välittömästi.
Kaksi ihmistä, nainen ja lapsi, kuolivat turmassa. Mies ja toinen lapsi onnistuivat pääsemään pois uppoavasta veneestä. Lähistölle ankkuroituneet veneilijät pelastivat heidät.
Turma sattui Tjörn-saaren edustalla Ruotsin länsirannikolla viime viikon tiistaina.