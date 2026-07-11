Iranin ulkoministeri sanoo, että Iran on pitänyt kiinni Yhdysvaltojen kanssa sovitusta aselevosta.
Ulkoministeri Abbas Araghchi kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Iran on pitänyt lupauksensa toisin kuin Yhdysvallat, joka Araghchin mukaan rikkoo maiden alustavaa rauhansopimusta.
Hän viittaa sopimuksen kohtaan, jonka perusteella Yhdysvallat ei lähettäisi lisää joukkojaan alueelle.
Kesäkuussa allekirjoitetun alustavan rauhansopimuksen oli määrä ylläpitää aselepoa. Viime aikoina maat ovat kuitenkin tehneet iskuja toisiaan vastaan sekä syytelleet toisiaan sopimuksen ja aselevon rikkomisesta.