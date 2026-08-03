Poliisi toivoo silminnäkijöiden tai muuten asiasta tietävien ottavan yhteyttä liittyen Kaarinan rajuun ulosajoon, jossa menehtyi kaksi nuorta.
Lounais-Suomen poliisi jatkaa Kaarinan Piikkiössä perjantaina ilmi tapahtuneen kahden nuoren kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden tutkintaa.
Onnettomuus sattui Makarlantiellä torstain ja perjantain välisenä yönä. Viranomaisille asiasta ilmoitettiin puoli seitsemän aikaan aamulla, mutta poliisin mukaan ulosajo on tapahtui jo aiemmin yöllä. Poliisi selvittää yhä onnettomuuden tarkkaa ajankohtaa.
Poliisi selvittää onnettomuuden tarkkaa ajankohtaa ja pyytää mahdollisia silminnäkijöitä tai muuten asiasta tietäviä ottamaan yhteyttä.
Niitä voi toimittaa Lounais-Suomen poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295 417 259 (ohjautuu vastaajaan).
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Kaksi nuorta kuoli – auto osui siltapilareihin
Onnettomuudessa kuoli kaksi nuorta. Poliisin mukaan he olivat tulossa henkilöautolla Piikkiön keskustan suunnasta kohti Ohikulkutietä, kun ajoneuvo suistui tieltä ja osui siltapilareihin.
Tilannenopeuden epäillään olleen huomattavan korkea. Nopeusrajoitus tuolla tieosuudella on 40 km/h.
18-vuotiasta kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta.
Poliisi vie esitutkinnan loppuun. Epäilty on menehtynyt, joten asia ei siirry syyttäjälle.