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Muistatko vielä kaikki BB-voittajat? Ohjelmasta on noussut julkisuuteen myös kestojulkkiksia

Ensimmäinen Big Brother Suomi -kausi nähtiin Subilla vuonna 2005. MTV / All Over Press

Julkaistu 46 minuuttia sitten

Big Brother -ohjelma tekee paluun Maikkarille tulevana syksynä. Big Brother alkoi Sub-kanavalla vuonna 2005, ja ohjelman juontajana nähtiin Mari Sainio. Big Brother Extra -ohjelmaa juonsi Vappu Pimiä. Ensimmäisellä kaudella asukkaat asuivat BB-talossa kaiken kaikkiaan 96 päivää. Lue myös: Big Brother Suomi tekee paluun MTV:lle Perttu Sirviö on Suomen ensimmäinen BB-voittaja. Yleisön suosikiksi nousi nopeasti Perttu Sirviö, joka oli kauden aikana useamman kerran häätöäänestyksessä. Kansa kuitenkin rakasti Perttua ja äänesti hänet Suomen historian ensimmäiseksi BB-voittajaksi.

Sari Nygren voitti Big Brotherin vuonna 2006 ja toiseksi sijoittui Kari Hautaniemi.

Toisella kaudella juontajina jatkoivat tuttuun tapaan Mari Sainio ja Vappu Pimiä. Toisen BB-kauden voittajaksi yleisö äänesti Sari Nygrenin ja toiseksi sijoittui Kari ”Kaki” Hautaniemi, joka jäi muutamiksi vuosiksi julkisuuteen.

Niko Nousiainen ja Sauli Koskinen tulivat julkisuuteen Big Brotherin kautta vuonna 2007.

Vuonna 2007 Big Brotherin Talk show'n juontajaksi siirtyi Vappu Pimiä ja extraa alkoi juontaa Janne Kataja. 97 päivää kestäneen Big Brotherin voitti Sauli Koskinen, joka on jäänyt julkisuuteen ja esiintynyt monissa ohjelmissa myös BB:n jälkeenkin.

Samaisella kaudella nähtiin myös Niko Nousiainen, joka on ollut jo vuosien ajan radiojuontajana NRJ:llä. BB-talossa oli asukkaana myös muutamien päivien ajan Martina Aitolehti.

Niko Saarinen nousi aikoinaan Big Brotherin kautta julkisuuteen.Copyright: MTV OY

Vuoden 2008 Big Brotherin juonsi jälleen Vappu Pimiä ja Extran Janne Kataja. Kauden voitti Anniina Mustajärvi. Niko Saarinen tuli vuoden 2008 kautta julkisuuteen ja on sittemmin tehnyt menestyksekkään uran media-alalla. BB-kaudella olivat mukana myös Henna Kalinainen ja Antti Kurhinen.

Vappu Pimiä juonsi Big Brotherin Talk show'ta myös vuonna 2009 ja Extraa juonsi Jani Toivola. Ohjelman voitti Aso Alonso, joka oli hetken aikaa myös julkisuudessa. Toiseksi sijoittui Kätlin Laas, joka oli tänä keväänä mukana Farmi Suomi -ohjelmassa. Kätlin oli BB-kauden aikana vaihdossa Filippiinien Big Brother -talossa.

Mari-Prinsessa Ståhlhammar oli BB-talossa vuonna 2010.

Vuonna 2010 Big Brother Talk show'ta juonsivat Susanna Laine ja Elina Viitanen (nyk. Kottonen). Kottonen juonsi myös BB Extraa. Kauden voitti talossa toista kertaa asukkaana ollut Niko Nousiainen, joka oli hetken aikaa vaihdossa Slovenian Big Brotherissa.

BB-talossa oli asukkaana myös Mari-Prinsessa Ståhlhammar, joka jätti radio NRJ:n aamuradion tänä keväänä. Toista kertaa BB-talossa olivat asumassa myös Niko Saarinen ja Henna Kalinainen muutamien päivien ajan.

Janica Kortman voitti Big Brotherin vuonna 2011.

Sama juontajakaksikko jatkoi myös vuonna 2011. Tuolloin Big Brotherin voitti Janica Kortman. Kaudella oli asukkaana Sebastian Tynkkynen, joka on nykyisin poliitikko. Vuoden 2011 ohjelmasta nousi julkisuuteen Amanda Harkimo, joka oli kauden aikana asukasvaihdossa Norjan BB-talossa, joka kuvattiin Tukholmassa.

Kaudella nähtiin myös käänne, kun ohjelman juontaja Elina Kottonen meni asustelemaan muutamaksi päiväksi BB-taloon. BB-kauden kolmantena päivänä talossa nähtiin erikoinen käänne, kun Tia Kiuru karkasi talosta.

Vuonna 2012 Elina Viitanen (nyk. Kottonen) juonsi yksin Big Brotherin Talk show'n ja Extran juonsi Cristal Snow. Ohjelman voitti Teija Kurvinen. Kaudella oli mukana myös Jonna Kumpula, joka on tuttu nykyään Huomenta Suomesta.

Jori A. Kopponen voitti Julkkis Big Brother -kauden.Sub

Mari Sainio juonsi sekä Big Brotherin Talk show'n että Extran vuonna 2013. Ensimmäisen julkkiskauden voitti taikuri Jori A. Kopponen ja toiseksi sijoittui Niko Saarinen.

Vuonna 2014 Mari Sainio juonsi Big Brotherin Talk show'n ja Extran juonsi Sauli Koskinen. Kauden voitti Andte Gaup-Juuso. Vuoden 2014 Big Brotherista nousi julkisuuteen nousi Jenna Mäkikyrö (nyk. Gullsten), joka on nykyään yksi Nikotellen-podcastin juontajista. Big Brotherin voittoa tavoitteli myös Joni Hesselgren, joka on ohjelman jälkeen jäänyt julkisuuteen.

Big Brother loppui vuoden 2014 lopulla MTV:n kanavilla ja jäi muutaman vuoden tauolle. Ohjelman alkoi Nelosella syksyllä vuonna 2019.

Kristian Heiskari voitti Big Brotherin ja sen jälkeen myös Nelosen Selviytyjät.Nelonen

Ohjelman livelähetyksiä juonsi Elina Kottonen ja koostelähetyksiä Alma Hätönen ja Kimmo Vehviläinen. Nelosen ensimmäisen kauden voitti Kristian Heiskari, joka on sittemmin ollut mukana useissa tv-ohjelmissa. Julkisuuteen vuoden 2019 BB-kaudelta ovat jääneet Helmeri Pirinen ja Anu Puumalainen.

Samat juontajat jatkoivat myös vuonna 2020 ja ohjelman voitti Joel Jämsinen. Kaudella mukana ollut Ella Toivainen on jäänyt oman BB-visiittinsä jälkeen julkisuuteen.

Keväällä vuonna 2021 nähtiin Nelosella Julkkis Big Brother, jonka voitti Petra Olli. Ohjelman livelähetyksiä juonsivat Anni Ihamäki ja Tinni Wikström. Koostelähetyksiä juonsi Kimmo Vehviläinen.

Jasmiina Yildiz voitti Big Brotherin vuonna 2021.

Vuonna 2021 syksyllä juontajaksi palasi Elina Kottonen ja koostelähetyksien juontajiksi Alma Hätönen ja Kimmo Vehviläinen. Ohjelman voitti Jasmiina Yildiz, joka voitti myös Petolliset-ohjelman viime keväänä.

Nelosen viimeisen BB-kauden vuonna 2022 juonsi Anni Ihamäki ja koostelähetykset Janni Hussi yhdessä Sami Kurosen kanssa. Voiton vei Reeo Tiiainen. Ohjelman kautta nousi julkisuuteen nykyään Sanomilla radiojuontajana työskentelevä Mia Haataja.

Haku ohjelmaan on nyt käynnissä osoitteessa mtv.fi/haemukaan.

Big Brother Suomi alkaa MTV:llä myöhemmin syksyllä.

Katja Lintunen MTV Uutiset Katja Lintunen työskentelee MTV Uutisissa toimittajana ja tuottajana Viihde-osastolla. Lintunen on kiinnostunut erityisesti viihdeuutisista ja -ilmiöistä sekä henkilöhaastatteluista. Lintuseen voi olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen.

Muistatko vielä kaikki BB-voittajat? | MTV Uutiset