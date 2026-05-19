Suomi antoi täydet yleisöpisteet Israelille Euroviisuissa. Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry:n varapuheenjohtaja Varpu Haavisto arvioi, että osa äänistä saattoi olla vastareaktio sille, että Israelia vaaditaan jättäytymään pois Euroviisuista.

Israelin sijoittuminen Euroviisuissa toiseksi on saanut aikaan laajalti hämmennystä ja boikottipuheita Suomessa ja ulkomailla. Israelin Noam Bettan sai kappaleellaan Michelle yhteensä 343 pistettä, joista 220 tuli yleisöltä ja 123 tuomareilta.

Suomessa närkästystä on aiheuttanut myös se, että Suomen yleisö antoi jälleen täydet pisteet eli 12 pistettä Israelille. Näin kävi myös viime ja toissa vuoden Euroviisuissa.

Suomen lisäksi myös Portugali, Sveitsi, Saksa, Azerbaidžan ja Ranska antoivat täydet yleisöpisteet Israelille.

Israelin osallistuminen viisuihin on saanut osakseen kovaa kritiikkiä Gazan sodan aikana.

Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry:n varapuheenjohtaja Varpu Haavisto kokee, että Euroviisujen politisoituminen on alkanut sen jälkeen, kun Israelia on vaadittu jättäytymään pois Euroviisuista.