Itä-Afrikasta levinneestä taudista on ensimmäinen merkki Euroopassa.
Saksa sanoo valmistautuvansa hoitamaan yhtä Yhdysvaltain kansalaista, joka on saanut ebolatartunnan. Saksan terveysministeriöstä kerrotaan uutistoimisto AFP:lle, että yhdysvaltalaisviranomaiset ovat pyytäneet Saksan hallitukselta apua potilaan hoitamisessa.
Saksalaisministeriön mukaan yhdysvaltalainen sai ebolatartunnan Kongon demokraattisessa tasavallassa.
Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisten mukaan ebolaan on kuollut yli 130 ihmistä sen jälkeen, kun tauti lähti leviämään Itä-Afrikassa.