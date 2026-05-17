Euroviisutulos on aiheuttanut suomalaisissa hämmennystä. Moni pohtii, kannattaako Suomen enää osallistua Euroviisuihin erityisesti siitä syystä, että Israel sijoittui kilpailussa toiseksi.
Koko viisukevään ajan ennakkosuosikin asemasta nauttineet Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tulivat lopulta kuudenneksi. Euroviisujen voittajaksi kruunattiin Bulgarian Dara kappaleella Bangaranga. Bulgaria sai yhteensä 516 pistettä. Toiseksi tuli Israelin Noam Bettan kappaleellaan Michelle.
Somessa tämänvuotinen tulos on aiheuttanut laajalti hämmennystä, jopa järkytystä suomalaisissa. Jodelin Euroviisut-kanavalla tuntoja on purettu tiuhaan.
– Kertokaas nyt, mitä meidän pitäisi tuonne oikein lähettää, että pärjättäisiin? eräs kysyy.
– Voisi ensi vuonna boikotoida koko viisuja, kun tämä on tällaista pettymyksen suossa rämpimistä, eräs kirjoittaa.