Artistin mukaan taustalla on ristiriita laulukilpailun arvojen ja tekojen välillä suhteessa Israelin osallistumiseen.
Euroviisujen laulukilpailun vuoden 2024 voittaja Nemo kertoo sosiaalisessa mediassa lähettävänsä palkintopystinsä takaisin Euroopan yleisradiounionille EBU:lle sen pääkonttoriin Genevaan.
– Vaikka olenkin suunnattoman kiitollinen yhteisöstä tämän kilpailun ympärillä ja kaikesta, mitä tämä kokemus on minulle opettanut niin ihmisenä kuin artistina, en enää tunne, että tämä pysti kuuluu hyllylleni, artisti kirjoittaa Instagram-tililleen tekemässään julkaisussa.
Nemo huomauttaa, että Euroviisut sanovat seisovansa yhtenäisyyden, sisällyttämisen ja arvokkuuden puolella. Hän lisää, että nämä ovat myös arvoja, jotka ovat tehneet kilpailusta hänelle arvokkaan.
– Mutta Israelin yhä jatkuva osallisuus, aikana, jonka itsenäinen YK:n tutkimuskomissio on luokitellut kansanmurhaksi, näyttää selvän konfliktin näiden ideaalien ja päätöksien kanssa, jotka EBU on tehnyt.