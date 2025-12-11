– Mutta Israelin yhä jatkuva osallisuus, aikana, jonka itsenäinen YK:n tutkimuskomissio on luokitellut kansanmurhaksi, näyttää selvän konfliktin näiden ideaalien ja päätöksien kanssa, jotka EBU on tehnyt.

Nemo huomauttaa, että Euroviisut sanovat seisovansa yhtenäisyyden, sisällyttämisen ja arvokkuuden puolella. Hän lisää, että nämä ovat myös arvoja, jotka ovat tehneet kilpailusta hänelle arvokkaan.

Nemo kuvattuna palkinnon kanssa vuonna 2024 viisuvoiton jälkeen.

Nemon, oikealta nimeltään Nemo Mettlerin, mukaan tässä ei ole kyse yksilöistä tai artisteista.

– Jos arvot, joita me juhlistamme lavalla, eivät toteudu lavan ulkopuolella, jopa kaikista kauneimmat laulut menettävät merkityksensä. Odotan, kunnes nämä sanat ja teot ovat linjassa. Siihen asti pokaali on teidän.