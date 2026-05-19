Asutuksen liepeillä Jyväskylässä liikkuva karhu pyritään karkottamaan syrjemmälle.

Jyväskylässä ja Muuramessa on tehty viime päivinä useita havaintoja asutuksen lähellä liikkuneesta karhusta, Sisä-Suomen poliisilaitos kertoo.

Viimeisin havainto eläimestä on tehty tänään Jyväskylän Keljonkankaan ja Sääksvuoren alueella.

Poliisin tietojen mukaan kaikki havainnot koskevat samaa karhua.

Poliisi on tehnyt karhusta karkotuspäätöksen. Ensisijaisesti karhu pyritään saamaan pois ihmisasutuksen läheisyydestä.

Poliisi muistuttaa, että ihmisten ei tule lähestyä karhua tai esimerkiksi kuvata eläintä.

Jos karhu ei väistä ihmistä tai viipyy alueella pitkään ja tilanne tuntuu uhkaavalta, tulee soittaa hätänumeroon 112.