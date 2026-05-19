Ranskalaishyökkääjä Dylan Fabre siirtyy SM-liigassa kaksivuotisella sopimuksella Ässistä Tapparaan.
Tappara vahvisti 25-vuotiaan Fabren sopimuksen tiistaina. Hyökkääjä on pelannut kolme edellistä kautta Porin Ässissä.
Fabre on tehnyt 154 runkosarjaottelussa tehot 37+35=72. Viime kaudella hänen pelinsä runkosarjassa jäivät 34 otteluun (12+11=23).
– Fabre on äärimmäisen nopea ja irtiottokykyinen joukkuepelaaja. Dylan taitaa alivoimapelin ja on osoittanut kykynsä pelata kovan vaatimustason kiekkoa illasta toiseen, Tapparan GM Janne Vuorinen kuvailee tiedotteessa.
Fabre edusti kotimaataan Ranskaa viime talven olympialaisissa Milanossa. Hän on pelannut myös kolmet MM-kisat.