Kaakkois-Suomessa paistatellaan tiistaina jopa 28 asteessa, muualla maassa lämpömittareissa on maltillisempia lukemia.

Jos lämpö houkuttelee, katse kannattaa esimerkiksi Espanjan sijaan kääntää Kaakkois-Suomeen ja tarkemmin Lappeenrantaan.

Lappeenranta on nimittäin nyt yksi Euroopan lämpimimmistä paikoista.

Kaakkois-Suomessa ylitetään tiistaina ensimmäistä kertaa tänä vuonna helleraja.

– Kyllä sen nyt voi jo melko varmaksi sanoa, että aika reilustikin hellerajan yli mennään. Heti mennään tuonne 27:ään, ehkä 28 asteeseen asti, jos oikein hyvin sattuu, meteorologi Liisa Rintaniemi kertoo.

Helteestä puhutaan, kun päivän ylin lämpötila on yli 25 astetta. Tähän mennessä vuoden korkein lämpötila on mitattu Mäntsälän Hirvihaarassa, jossa lämpötila nousi 23,7 asteeseen 2. toukokuuta.

Eilen maanantaina Lappeenrannassa veden lämpötilaksi mitattiin 17 astetta.Iiris Koskinen

Etelärannikolle ukkosta

Muualla maassa lämpötilat jäävät maltillisemmiksi, mistä pitävät huolen muun muassa ilmaa viilentävät ukkossateet.

– Etelärannikolla voi illan kuluessa olla tiedossa vähän reilumpaakin ukkosta. Runsasta veden tuloa ja ukkospuuskia, Rintaniemi sanoo.

Muualla maassa ulkolämpömittarit näyttävät parinkymmenen asteen lukemia. Aivan Lapin pohjoisosissa jäädään noin 15 asteeseen.

Sää jatkuu vaihtelevana, sillä Suomi on viileän ja lämpimän ilmamassan välissä.

– Ehkä tuo kaikkein kuumin ilmamassa tästä idästäkin häipyy viikonlopun aikana, ja olisiko se sitten ensi viikolla taas pikkasen vilposempaa kyytiä tämän viikon kesäisten lukemien jälkeen, kertoo Rintaniemi.