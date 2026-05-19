Hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään vaaratiedotteista ilmoittavan 112 Suomi -sovelluksen.
Hätäkeskuslaitoksen mukaan Uudenmaan droonihälytyksen aikana perjantaiaamuna 112 Suomi -sovelluksen taustapalvelussa havaittiin tekninen häiriö.
Tilapäinen häiriö johtui sovelluksen taustapalvelun kuormituksesta. Sovelluksen häiriö poistui samana aamuna.
112 -sovelluksen taustapalvelua kuormittavat erityisesti vanhat sovellusversiot, Hätäkeskuslaitos kertoo. Jotta sama häiriö ei toistuisi, vanhempien sovellusversioiden tukea on nyt rajoitettu osana sovelluksen korjaustoimia.