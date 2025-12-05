



Osa poliitikoista haluaa Ylen vetäytyvän Euroviisuista – "KYLLÄ", sanoo ryhmäjohtaja 1:48 Sofia Virta (vihr.) vaatii Ylen vetäytymistä Euroviisuista. Julkaistu 59 minuuttia sitten Alec Neihum alec.neihum@mtv.fi MTV Uutiset kysyi poliitikoilta, pitäisikö Ylen vetäytyä Euroviisuista. "Israelin hallitus on antanut aihetta boikottiin", sanoo SDP:n Tytti Tuppurainen. Ylen ei pidä vetäytyä Euroviisuista, sanotaan perussuomalaisista, kristillisdemokraateista ja Liike Nytistä MTV Uutisille. Vihreät ja vasemmistoliitto puolestaan vaativat, että Suomi peruu osallistumisensa Euroviisuihin, kun Israelin annetaan olla mukana. SDP ei ole kannassaan aivan yhtä tiukka kuin vihreät ja vasemmistoliitto. – Israelin hallitus on antanut aihetta boikottiin, joten Ylen on tarvittaessa nopeasti arvioitava asiaa uudelleen. Ylen tulisi tavoitella asiassa Pohjoismaiden yleisradioyhtiöiden kanssa yhteistä linjausta, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo. "Haluamme edistää rauhaa" Yle kertoi eilen valmistautuvansa osallistumaan Euroviisuihin huolimatta siitä, että Israel saa kilpailla viisuissa ensi keväänä. Espanja, Alankomaat, Irlanti ja Slovenia ovat ilmoittaneet boikotoivansa viisuja Israelin osallistumisen takia. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela lähettivät tänään aamulla tiedotteet, joissa vaadittiin Ylen vetäytymistä laulukilpailusta.





MTV Uutiset kysyi eduskuntaryhmien puheenjohtajilta, pitäisikö Ylen perua Euroviisuihin osallistuminen.

Keskustan Antti Kurvinen, RKP:n Otto Andersson ja kokoomuksen Pia Kauma eivät halua ottaa aiheeseen minkäänlaista kantaa. Asia kuuluu heidän mielestään täysin Ylelle.

Perussuomalaisten Jani Mäkelä, kristillisdemokraattien Peter Östman ja Liike Nytin Harry Harkimo eivät näe syytä boikotille.

– EBU:n virallisen kannan mukaan Eurovisionin tulee olla kulttuurinen eikä poliittinen kilpailu. Jos Israel boikotoitaisiin ja suljettaisiin kilpailun ulkopuolelle, se olisi epäjohdonmukaista ja syrjivää, Östman toteaa.

– Emme kannata Suomen pois jäämistä Euroviisuista, koska haluamme edistää rauhaa, Harkimo sanoo.

Ehdotus: Nokia Arenalle erillisviisut?

Israelia on vaadittu ulos viisuista sen Gazan-sodankäynnin vuoksi.

YK:n erityiskomitea totesi vuosi sitten Israelin toiminnan täyttäneen kansanmurhan tunnusmerkit.

– KYLLÄ. Suomen ja Ylen on jäätävä pois euroviisuista. Yleisradiolta tarvitaan nyt suoraselkäisiä toimia, Aino-Kaisa Pekonen (vas.) linjaa.

– Israel pitää sulkea ulos euroviisuista sen Gazassa toteuttaman kansanmurhan, laajemmin palestiinalaisalueilla harjoittaman apartheid-politiikan ja muiden kansainvälisen oikeuden räikeiden ja pitkäkestoisten rikkomusten takia. Jos tämä ei onnistu, on Suomen jättäydyttävä pois tapahtumasta, Oras Tynkkynen (vihr.) sanoo.

Ylen journalistinen työ ja ohjelmasisällöt eivät kuulu poliitikoille, muistuttaa Tynkkynen. Kysymys Euroviisuihin osallistumisesta on kuitenkin hänen mukaansa mitä suurimmissa määrin sekä poliittinen että moraalinen.

– Useat maat ovat jo tehneet – aivan oikein – päätöksen jäädä pois euroviisuista, koska Israelin annetaan käyttää tapahtumaa maineensa pesemiseen. Suomi voisi kutsua koolle tämän maajoukon omat viisut. Luonnollinen paikka tapahtumalle olisi tietysti Tampereen Nokia Arena, Tynkkynen ehdottaa.