MTV Uutiset kysyi poliitikoilta, pitäisikö Ylen vetäytyä Euroviisuista. "Israelin hallitus on antanut aihetta boikottiin", sanoo SDP:n Tytti Tuppurainen.
Ylen ei pidä vetäytyä Euroviisuista, sanotaan perussuomalaisista, kristillisdemokraateista ja Liike Nytistä MTV Uutisille.
Vihreät ja vasemmistoliitto puolestaan vaativat, että Suomi peruu osallistumisensa Euroviisuihin, kun Israelin annetaan olla mukana.
SDP ei ole kannassaan aivan yhtä tiukka kuin vihreät ja vasemmistoliitto.
– Israelin hallitus on antanut aihetta boikottiin, joten Ylen on tarvittaessa nopeasti arvioitava asiaa uudelleen. Ylen tulisi tavoitella asiassa Pohjoismaiden yleisradioyhtiöiden kanssa yhteistä linjausta, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo.
"Haluamme edistää rauhaa"
Yle kertoi eilen valmistautuvansa osallistumaan Euroviisuihin huolimatta siitä, että Israel saa kilpailla viisuissa ensi keväänä.
Espanja, Alankomaat, Irlanti ja Slovenia ovat ilmoittaneet boikotoivansa viisuja Israelin osallistumisen takia.
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela lähettivät tänään aamulla tiedotteet, joissa vaadittiin Ylen vetäytymistä laulukilpailusta.