Janni Hussi purkaa tuntojaan rehellisessä Instagram-päivityksessä.

Juontaja ja rallikartturi Janni Hussi kertoo Instagramissa löytäneensä uuden kodin hänelle ja Harri-koiralleen. Hussi ja hänen entinen puolisonsa, purjehtija Joel Harkimo hakivat hiljattain avioeroa.

Hussi on liittänyt Instagram-julkaisuunsa itkuisen videon, jossa hän istuu lattialla oletettavasti muuttopuuhien keskellä. Hän kertoo postauksessaan, että on ollut viime aikoina henkisesti syvissä vesissä.

– Viime viikot ovat olleet rehellisesti elämäni raskaimpia. Tai no, viime kuukaudet. Viimeisimpänä muutto pois vanhasta kodista, Hussi kirjoittaa julkaisussaan.

– Olen halunnut käsitellä asioita hyvinkin yksityisesti. Ja niin aion myös jatkossa tehdä. Ollaan kivoja toisillemme. Koskaan ei voi tietää, mitä toisella on menossa, hän päättää tekstinsä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.

Hussi ja Harkimo ilmoittivat erostaan heinäkuun puolivälin tienoilla Instagramissa. He kertoivat eronsa syyksi erilaiset tulevaisuuden näkemykset.

Ex-parin avioerohakemus tuli vireille Helsingin käräjäoikeuteen 17. syyskuuta.

Helsingin käräjäoikeudesta kerrottiin MTV Uutisille, että Hussin ja Harkimon avioerohakemus on kirjattu nimikkeellä "avioero kahden vuoden erillään asumisen perusteella". Avioerossa ei siis ole harkinta-aikaa.

Minilex-sivuston mukaan puolisoilla on oikeus avioeroon ilman harkinta-aikaa, jos puolisot ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta.