Podcast: Pernilla Böckerman avautuu epäterveestä ruokasuhteestaan: "Ohjasi elämääni"

Pernilla Böckerman kertoo fitness-urheilun raadollisuudesta.

Somevaikuttaja ja TTK-voittaja Pernilla Böckerman kertoo Toinen totuus -podcastinsa tuoreessa jaksossa siitä, mitä fitness-urheilun kulisseissa tapahtuu. Jakso on julkaistu Podimo-palvelussa torstaina 3. huhtikuuta.

Böckerman kilpaili vuoteen 2024 asti bikini fitnessin parissa. Urallaan hän voitti esimerkiksi junioreiden maailmanmestaruuden vuonna 2021. Lopettamispäätöksensä jälkeen Böckerman kertoi MTV Uutisille, ettei suosittele lajia kenellekään.

Nyt Böckerman kertoo podcastissaan muun muassa siitä, kuinka kisoihin valmistautuessa urheilijat ovat "miinuskaloreilla", aliravitussa tilassa. Hänen omat diettinsä saattoivat kestää jopa 22 viikkoa. Lisäksi lajiin kuuluu jatkuva oman kehon kunnon taltioiminen.

– Kun olin tämän lajin parissa, havahduin usein siihen, että elän arvojeni vastaista elämää. Ei se ole minun arvomaailmassani ok, että kehoani kuvataan ja videoidaan. Jollain saa olla olla kehostani koko ajan joku mielipide, ja eri excel-taulukot mittaavat painolukemaani, Böckerman sanoo.

Böckerman sanoo, että lajin harrastamisen myötä hänen suhteensa ruokaan ja omaan vartaloonsa vääristyi. Hän kertoo, että väärityneen ruokasuhteen tunnistaa siitä, jos ruuasta tulee asia, joka ohjaa elämää liikaa.

– Ruokailu otti valtaa elämästäni, se ohjasi elämääni todella paljon. Sanoitin sen itselleni niin, että tämä kuuluu tähän lajiin.

– Mutta jos se on asia, joka ihan perus arjessa ohjaa valintojasi. Ja esimerkiksi se, että jos ruokaan liittyvät asiat ja aktiviteetit jäävät pois sen takia, tai kaloreiden seuraaminen on liiallista. Tai se, kun alat kieltää itseltäsi paljon ruoka-aineita. Tai että lenkin jälkeen pulla on ansaittu, Böckerman kuvailee.

Erityisesti Böckerman haluaa kritisoida lajissa yhtä yksityiskohtaa.

– Se, mitä haluan vähän kritisoida fitness-urheilun ympärillä on nimenomaan se, että "kuntoon hinnalla millä hyvänsä". Sillä ei ole periaatteessa mitään väliä miten oikeasti voit, kunhan näytät hyvältä, Böckerman kertoo.