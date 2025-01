Pernilla Böckerman muistelee myrkyllistä parisuhdettaan: "Hän nautti siitä, että voin huonosti"

Urheilija-somevaikuttaja Pernilla Böckerman on ollut joskus parisuhteessa, jossa oli henkistä väkivaltaa.

Urheilija-somevaikuttaja Pernilla Böckerman kertoo myrkyllisestä, entisestä parisuhteestaan Toinen totuus -podcastissa, jonka ensimmäinen jakso julkaistiin Podimossa 23. tammikuuta.

Böckerman ei tarkoita julkista parisuhdettaan Arttu Kilpeläisen kanssa, vaan vahingollinen parisuhde oli ennen tätä.

Hän halusi puhua tärkeästä aiheesta julkisesti ja onkin saanut ulostulostaan valtavasti rakkautta.

– Samalla se on huolestuttavaa ja surullista, kuinka paljon henkistä ja fyysistä väkivaltaa parisuhteissa on. Sen haluan alleviivata, että fyysistä väkivaltaa minuun ei ole kohdistunut, mutta henkistä on. Se on ihan yhtä kamalaa, mitä se pahimmillaan voi olla, Böckerman kertoi Huomenta Suomessa 27. tammikuuta.

Vahingollinen parisuhde oli Böckermanille hurjaa aikaa, ja hän muistaa, miten se vaikutti aivan kaikkeen: treenisykkeisiin, unenlaatuun ja muihin ihmissuhteisiin ympärillä.

– En ollut enää vahva minä, vaan surullinen ja väsynyt. En sellainen elämäniloinen minä, hauska tyyppi, mitä normiarjessa olen. Se on pelottavaa, miten joku ihminen saa muuttumaan sinut niin vahvasti.

Eksä sai Böckermanin kääntymään jopa omaa perhettään vastaan, jonka kanssa hän on aina ollut todella läheinen.

– Se oli pelottavaa. Manipuloivaa käyttäytymistä, ja selkeästi hän nautti siitä, että voin huonosti, Böckerman summasi.

Hän pääsi huonosta parisuhteestaan pois perheensä ja ystäviensä avulla.

Tällä hetkellä Böckerman ei ole parisuhteessa, mutta hänen ympärillään on muita hyviä ja turvallisia ihmisiä.