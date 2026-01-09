Aleksi Rantamaa paljastaa Instagramissa hänen vuotensa alkaneen rakkaudentäyteisissä tunnelmissa.
Toimittaja ja podcast-juontaja Aleksi Rantamaa on mennyt naimisiin. Asia selviää hänen Instagram-postauksestaan.
Rantamaa jakoi Instagram-tililleen kuvan, jossa näkyvät hänen ja hänen puolisonsa kädet talvista maisemaa vasten. Molempien nimettömiä koristavat sormukset.
– 07.01.2026 karkasimme naimisiin naisen kanssa, jota nyt ylpeänä voin kutsua lasteni äidin lisäksi myös vaimokseni, Rantamaa kirjoittaa kuvan yhteydessä.
Rantamaa lupaa postauksessaan, että aviopari pitää ystävilleen hääjuhlat "sitten kun niiden aika on".
– Mutta älkää pidättäkö hengitystä, hän raapustaa.