Ounasvaaran laskettelukeskuksessa tapahtui tiistaina onnettomuus, kun laskettelija törmäsi valaisinpylvääseen hoidetun rinnealueen ulkopuolella.

Ounasvaaran laskettelukeskuksessa tapahtui tiistaina illalla kuolemaan johtanut lasketteluonnettomuus. Hiihtokeskuksen rinnetoimenjohtaja Juhani Roininen kertoo MTV Uutisille, että 11-vuotias tyttö oli lasketellut hoidetun rinnealueen ulkopuolella ja törmännyt valaisinpylvääseen.

Ilta-Sanomien mukaan tyttö on menehtynyt. Lehti oli saanut vahvistuksen asiaan tytön koululta, joka oli tiedottanut asiasta Wilma-viestillä koulun muille oppilaille ja heidän vanhemmilleen.

Roininen kommentoi tapausta MTV Uutisille vain hetkeä ennen, ennen kuin tuli tieto tytön menehtymisestä.

Onnettomuus tapahtui tiistaina kello 19.40 aikaan, noin kaksikymmentä minuuttia ennen keskuksen sulkemista. Laskettelukeskuksella ei ole tarkkaa tietoa, mikä oli johtanut onnettomuuteen.

– Hänen laskukaverinsa tulivat ja ilmoittivat kaverinsa törmänneen valaisinpylvääseen. He tulivat metsän suunnasta.

Roininen kertoo, että törmäys oli tapahtunut ennen hoidetulle rinnealueelle saapumista. Hän toteaa, että apua saatiin välittömästi.

– Tämä tapahtui niin lähellä meidän hissin ala-asemaa. Meillä oli siinä ensiaputaitoiset rinnepäivystäjät.

"Hoitamattomalle rinteelle ei ole varmaankaan vahingossa menty"

Roinisen mukaan tyttö ei ole voinut vahingossa laskea hoitamattomalle rinnealueelle.

– Nyt on laskettu sieltä metsän suunnalta rinteeseen päin. Ei varmaankaan vahingossa ole sinne menty, vaan ihan laskettu sieltä kautta.

Roininen kertoo poliisipartion käyneen tapahtumailtana paikalla tarkastamassa tilanteen.

– Tukesin valvova viranomainen on käynyt paikalla ja todennut, että vieressä oleva hoidettu rinnealue on erinomaisessa kunnossa.

Poliisi kertoi tänään selvittävänsä tapahtuneeseen onnettomuuteen johtaneita syitä. Roininen kertoo, laskettelukeskuksessa on purettu tilannetta ensiapua antaneen henkilöstön kanssa.

– Kyllä tämä meitäkin koskettaa todella syvältä.

