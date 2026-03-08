Italian jalkapallon kakkostaso Serie B:n Palermon ja Suomen maajoukkueen hyökkääjä Joel Pohjanpalo on ollut tällä kaudella ilmiömäisessä vireessä, eikä hyytymistä ole havaittavissa.
Sunnuntaina Pohjanpalo iski ottelun ainoan maalin Palermon 1–0-vierasvoitossa Carraresesta.
Maali oli Pohjanpalolle jo 20:s liigassa, otteluita on takana 29. Kyseessä oli myös jo viides peräkkäinen ottelu, jossa suomalaiskärki sai maalin aikaan. Kahdeksassa viime ottelussaan hän on tehnyt yhteensä kahdeksan maalia.
Pohjanpalo johtaa sarjan maalintekijätilastoa peräti seitsemän osuman erolla toisena olevaan Venezian Andrea Adoranteen.
Pohjanpalon ja maalivahti Jesse Jorosen Palermo jatkaa tiukasti Serie B:n kärkitaistossa. Seura on neljäntenä, kun kautta on pelaamatta kymmenen kierrosta. Palermolla on eroa kolme pistettä suoraan pääsarjanousuun oikeuttavaan kakkossijaan. Sijoilta 3–8 etenee karsimaan yhdestä nousupaikasta.