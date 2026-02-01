Iranin korkein johtaja, ajatollah Ali Khamenei sanoo, että jos Yhdysvallat hyökkää Iraniin, syttyy alueellinen sota.

Iranin ja Yhdysvaltojen välit ovat olleet jännitteiset sen jälkeen, kun Yhdysvallat uhkasi iskeä Iraniin, jos hallinnon vastaisten mielenosoitusten väkivaltaiselle tukahduttamiselle ei tule loppua. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan mielenosoituksissa on vahvistetusti surmattu lähes 6 000 ihmistä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lähettänyt Irania kohti muun muassa sotalaivoja, joiden hän on sanonut olevan tarvittaessa valmiita täyttämään tehtävänsä nopeasti ja väkivalloin.

Tänään Iran myös julisti Euroopan maiden armeijat terroristiryhmiksi. Päätös oli maan parlamentin puhemiehen mukaan seurausta siitä, että EU lisäsi Iranin vallankumouskaartin EU:n terroristijärjestöjen listalle.