Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on raportoitu räjähdyksiä illalla.
Kyiv Independent kertoo, että Kiovan pormestari Vitalii Klitschkon mukaan Ukrainan ilmapuolustus on pyrkinyt torjumaan ohjusiskuja.
Ensimmäiset räjähdykset kuultiin alkuillasta, noin puoli kuuden aikaan illalla.
Räjähdyksiä on raportoitu myös myöhemmin, noin kello yhdeksältä paikallista aikaa.
Viranomaiset ovat kehottaneet kaupungin asukkaita pysymään suojissa.
Heti hyökkäyksen jälkeen ainakin yhdessä Kiovan kaupunginosassa koettiin sähkökatkos.
Kiovassa asukkaat ovat saaneet vain muutaman tunnin sähköä päivässä useiden päivien ajan.
Kylmä talvisää rasittaa alueen moukaroitua energiajärjestelmää entisestään.