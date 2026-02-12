Milano-Cortinan talviolympialaisissa hylkäyksen kokenut ukrainalaisurheilija Vladyslav Heraskevytsh on saanut korkean tunnustuksen Ukrainan presidentiltä Volodymyr Zelenskyiltä.

Heraskevytsh hylättiin skeletonkelkkailusta sääntöjenvastaiseksi katsotun kypäränsä takia. Kansainvälisen olympiakomitean mukaan kypärään maalatut Venäjän hyökkäyssodassa kaatuneiden ukrainalaisurheilijoiden kasvot rikkoivat sääntöä, joka rajoittaa urheilijoiden ilmaisunvapautta olympialaisissa.

Päätös on tuomittu laajalti urheilumaailmassa. Torstaina KOK:n puheenjohtaja Kirsty Coventry yritti vielä sovitella asiaa ukrainalaisen kanssa, mutta tämä päätti, ettei luovu kypärästään hylkäyksen uhasta huolimatta.

– Minun ei pitänyt olla täällä, mutta ajattelin, että on tärkeää tulla tänne ja puhua hänen kanssaan kasvotusten, Coventry kertoi CNN:n mukaan kyyneleet silmissään.

– Kukaan, varsinkaan minä, ei ole eri mieltä hänen viestistään. Se on voimakas viesti, joka kertoo muistamisesta.

Coventry oli pahoillaan siitä, ettei asiassa päästy sovintoon. KOK pitäytyy silti sääntötulkinnassaan.

Heraskevytsh aikoo valittaa päätöksestä Urheilun vetoomustuomioistuimeen CAS:iin.

Kotimaassaan Heraskevytshiä odottaa kuitenkin sankarin vastaanotto. Presidentti Zelenskyi myönsi hänelle Vapauden ritarikunnan kunniamerkin.

– Urheilun ei pitäisi tarkoittaa muistinmenetystä, ja olympialiikkeen tulisi auttaa lopettamaan sotia, ei pelata hyökkääjän pussiin, Zelenskyi kertoi X-palvelussa.

– (KOK:n päätös) ei ainakaan mene yksiin olympiahengen periaatteiden kanssa, mitkä perustuvat reiluun peliin ja rauhan tukemiseen.