Ukrainalainen skeletonkelkkailija Vladyslav Heraskevytsh on hylätty Milano-Cortinan olympialaisista kohua aiheuttaneen kypäränsä vuoksi.

Ukrainan joukkueen skeletonlaskija Vladyslav Heraskevytsh sai torstaina Kansainväliseltä olympiakomitealta tylyn ilmoituksen varhain torstaiaamuna.

KOK:n puheenjohtaja Kirsty Coventry kertoi Reutersin mukaan torstaina pidetyn kokouksen päätteeksi, että Heraskevytsh on hylätty torstaina laskettavasta kilpailusta.

Ukrainan joukkue on ilmoittanut valittavansa päätöksestä Urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen CAS:iin.

Heraskevytsh ilmoitti tiistaina, ettei hän aio totella Kansainvälisen olympiakomitean ohjetta olla käyttämättä kypärää, jota koristavat sodassa kuolleiden ukrainalaisten urheilijoiden kasvot.

– Kyllä. Vaikka KOK pettäisi nämä urheilijat, minä en petä heitä. Minä pidin tätä kypärää kaksi päivää sitten, eilen ja tänään. Pidän sitä myös huomenna ja pidän sitä kisapäivänä, Heraskevytsh kertoi CNN:lle.

– Nämä ihmiset uhrasivat elämänsä, ja sen ansiosta olen täällä tänään. Voin olla olympialaisissa, enkä aio pettää heitä.

Heraskevytshin kypärä on Kansainvälisen olympiakomitean tulkinnan mukaan ohjesääntöjen vastainen. KOK:n säännöt kieltävät urheilijoilta olympialaisissa poliittisen, uskonnollisen ja rodullisen propagandan ilmaisun.