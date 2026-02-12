Ukrainalainen skeletonkelkkailija Vladyslav Heraskevytsh on hylätty Milano-Cortinan olympialaisista kohua aiheuttaneen kypäränsä vuoksi.
Ukrainan joukkueen skeletonlaskija Vladyslav Heraskevytsh sai torstaina Kansainväliseltä olympiakomitealta tylyn ilmoituksen varhain torstaiaamuna.
KOK:n puheenjohtaja Kirsty Coventry kertoi Reutersin mukaan torstaina pidetyn kokouksen päätteeksi, että Heraskevytsh on hylätty torstaina laskettavasta kilpailusta.
Ukrainan joukkue on ilmoittanut valittavansa päätöksestä Urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen CAS:iin.
Heraskevytsh ilmoitti tiistaina, ettei hän aio totella Kansainvälisen olympiakomitean ohjetta olla käyttämättä kypärää, jota koristavat sodassa kuolleiden ukrainalaisten urheilijoiden kasvot.
– Kyllä. Vaikka KOK pettäisi nämä urheilijat, minä en petä heitä. Minä pidin tätä kypärää kaksi päivää sitten, eilen ja tänään. Pidän sitä myös huomenna ja pidän sitä kisapäivänä, Heraskevytsh kertoi CNN:lle.
– Nämä ihmiset uhrasivat elämänsä, ja sen ansiosta olen täällä tänään. Voin olla olympialaisissa, enkä aio pettää heitä.
Heraskevytshin kypärä on Kansainvälisen olympiakomitean tulkinnan mukaan ohjesääntöjen vastainen. KOK:n säännöt kieltävät urheilijoilta olympialaisissa poliittisen, uskonnollisen ja rodullisen propagandan ilmaisun.