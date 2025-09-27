Suomen paralympiakomitean hallituksen puheenjohtaja Sari Rautio kertoo olevansa järkyttynyt kansainvälisen paralympiakomitean (IPC) päätöksestä kumota Venäjän ja Valko-Venäjän osittaiset kilpailukiellot Etelä-Korean Soulissa järjestetyssä yleiskokouksessa.

Äänestyksen pohjalta tehty päätös poistaa Venäjälle ja Valko-Venäjälle asetetut rajoitukset, ja avaa maiden urheilijoille mahdollisuuden kilpailla taas omien lippujensa alla ensi vuoden paralympialaisissa Milanon-Cortinan kisoissa.

Suomen paralympiakomitean hallituksen puheenjohtaja Sari Rautio oli häkeltynyt, että kilpailukieltojen ylläpitämisen puolesta äänestänyt Suomi kuului lopulta selvään vähemmistöön.

– Olen järkyttynyt, yllättynyt ja todella surullinenkin. Tosi onnetonta tällainen. Jäimme selvästi alakynteen, Rautio kertoi MTV Urheilulle puhelimitse Soulin kokouspaikalta.

– Eniten tietysti harmittaa se, että paraurheilun asema on ollut hyvä ja olemme mielestäni pystyneet pitämään arvoista selkeästi kiinni. Tämä tuntuu sen takia todella ikävältä.

"Kyllä tästä seurauksia tulee"

IPC:n kongressissa 111 edustajaa äänesti Venäjän kaikkien rajoitusten poistamisen puolesta, kun taas 55 äänesti vastaan. Äänestys osittaisista rajoituksista päättyi 91–77 niiden poistamisen puolesta. Valko-Venäjän kohdalla tulokset olivat vielä Venäjää yksipuolisemmat.

Äänestys suoritettiin suljettuna lippuäänestyksenä, mutta eniten kannatusta Venäjän ja Velko-Venäjän odotetaan saaneen Afrikasta ja Aasiasta.

– Suljetun lippuäänestyksen seurauksena ei tiedetä tarkkaan, kuka oli puolesta tai vastaan, mutta ainakin Pohjoismaat, Kanada ja useampi eurooppalainen maa olivat osana meidän selvää vähemmistöämme, Rautio tiesi selventää.

Kuuden urheilulajin kilpailuja hallinnoivat kansainväliset lajiliitot ovat toistaiseksi pitäneet venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat pannassa.

Lajiliitot voivatkin vielä päättää omalla kohdallaan, miten ne toimivat Venäjän ja Valko-Venäjän joukkueiden ja urheilijoiden suhteen.

– Ymmärtääkseni ampumahiihto oli jo tämän kaltaista linjannut ja nyt loput pystyvät sitten tekemään omia ratkaisujaan. Hiihtoliitto tietysti koskee eniten Suomea, mutta vasta mekin olemme keskustelleet kollegoiden kanssa siitä, mitä kaikkea tämä voi tarkoittaa, Rautio toteaa.

– Vielä on aikaista sanoa. Kaikki ovat joka tapauksessa hämmentyneitä ja kyllä tästä seurauksia tulee.

Venäjä ja Valko-Venäjä suljettiin pois urheilukilpailuista Ukrainaan aloitetun täysimittaisen hyökkäyksen jälkeen vuonna 2022. Sota on yhä käynnissä.

Milano-Cortinan paralympialaiset järjestetään helmikuun talviolympialaisten jälkeen ensi maaliskuussa.