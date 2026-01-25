Yhdysvallat on aikeissa jatkaa karkotuksia Iraniin, vaikka levottomuudet maassa jatkuvat.

Iranissa kolmatta viikkoa jatkunut internetpimento saattaa olla päättymässä.



Maan hallinto on antanut luvan palauttaa internet-yhteydet, kertoi Iranin valtioon läheisesti kytkeytyvä uutistoimisto Fars lauantaina. Uutistoimiston mukaan päätös yhteyksien palauttamisesta tehtiin perjantai-iltana.



Verkkoyhteyksiä valvovan NetBlocksin mukaan yhteydet palasivat hetkellisesti lauantaina, mutta laajemmin yhteydet eivät vielä ole toimineet.

Farsin mukaan maan viestintäministeriön viranomaiset sanoivat, että yhteyksien palauttamisessa menee aikaa teknisten monimutkaisuuksien vuoksi.



Maan presidentti Masoud Pezeshkianin poika, hallinnon neuvonantaja Yousef Pezeshkian, vaati lauantaina internet-yhteyksiä palautettavaksi. Hän sanoi, että internetpimento luo tyytymättömyyttä ja syventää kuilua ihmisten ja hallinnon välillä.



Iran katkaisi tietoliikenneyhteydet muuhun maailmaan yli kaksi viikkoa sitten, kun protestit levisivät maassa.

Maan hallinto on tukahduttanut mielenosoituksia väkivalloin, minkä seurauksena on kuollut tuhansia ihmisiä.

USA aikeissa jatkaa karkotuksia

Yhdysvallat on aikeissa karkottaa iranilaisia siirtolaisia Iraniin, vaikka levottomuudet maassa jatkuvat. Asiasta kertoo iranilais-amerikkalainen kansalaisjärjestö National Iranian American Council (NIAC).



NIAC on kertonut saaneensa tietää, että presidentti Donald Trumpin hallinto aikoo käynnistää uudelleen karkotuslennot Iraniin. Karkotukset olisivat ensimmäiset sen jälkeen, kun protestit maassa alkoivat.



Diplomaatti Abolfazl Mehrabadi kertoi lauantaina Iranin valtiolliselle Irna-uutistoimistolle, että noin 40 iranilaista oltiin karkottamassa.



Karkotettavien joukossa on kaksi homomiestä, joita uhkaa seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi Iranissa kuolemantuomio, kertoo heitä edustava American Immigration Council -järjestö.