Iranissa mielenosoituksissa on kuollut jo yli 3 100 ihmistä, maan valtiontelevisio kertoi keskiviikkona.
Mielenosoitukset saivat alkunsa joulukuun lopulla, kun kauppiaat ryhtyivät lakkoon talousongelmien ja nousevien elinkustannusten vuoksi. Sittemmin ne levisivät koko maan kattavaksi protestiliikkeeksi, joka on vaatinut loppua maan teokraattiselle hallinnolle.
Iranin hallinto on tukahduttanut protesteja väkivalloin, ja yli viikko sitten hallinto ajoi tietoliikenneverkot alas koko maassa.
Siksi maan tapahtumista on ollut vaikea saada ajantasaista tietoa.
Kansalaisjärjestöt ovat jo aiemmin arvioineet tuhansien ihmisten kuolleen väkivaltaisuuksissa.
Esimerkiksi Norjassa toimiva IHR-järjestö on kertonut vahvistaneensa, että yli 3 400 ihmistä on kuollut maan turvallisuusjoukkojen tappamina.
Järjestö on myös varoittanut, että todellinen lukema voi olla moninkertaisesti suurempi.