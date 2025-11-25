Kenelle THL suosittelee influenssarokotetta? Kaikille alle 7-vuotiaille ja yli 65-vuotiaille

Raskaana oleville

Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmään kuuluville

Asepalveluksensa aloittaville

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstölle

Pitkäaikaisesti laitosmaisissa olosuhteissa asuville tai oleskeleville

Vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiirille