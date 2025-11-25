Influenssakausi näyttää alkavan tänä vuonna odotettua aiemmin.
Useat maat eri puolilla maailmaa, myös Euroopassa, ovat raportoineet influenssakauden alkaneen tänä vuonna poikkeuksellisen varhain. Asiasta tiedottaa THL.
Myös Suomessa influenssakausi on käynnistymässä ja havaittujen tapausten määrä kasvussa.
Influenssakauden varhaisen alkamisen takia Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) suosittelee, että etenkin riskiryhmiin kuuluvat käyvät ottamassa influenssarokotteen viipymättä. Rokotussuojan syntymiseen menee noin kaksi viikkoa.
Influenssarokotukset ovat parhaillaan käynnissä koko Suomessa. Alle 7-vuotiailla rokotuskattavuus oli viikon 47 alussa 22 prosenttia ja yli 65-vuotiailla 46 prosenttia.
THL:n mukaan rokote kannattaa ottaa vielä influenssakauden käynnistyttyäkin.
"Suojateho voi olla odotettua heikompi"
Influenssaviruksille on ominaista nopea muuntuminen, ja influenssakauden aikana kiertää useita viruksen alatyyppejä.