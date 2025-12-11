Tämän vuoden influenssakausi on alkanut eri puolilla maailmaa, myös Suomessa, tavallista aikaisemmin.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Niina Ikonen kertoi aiemmin MTV Uutisille, että laboratoriotestein varmistettuja influenssatapauksia on ollut Suomessa tänä syksynä lokakuun alun jälkeen noin 2 200. Vuosi sitten vastaava luku oli 460.
Englannissa influenssapotilaiden määrä sairaalasängyissä on medioiden mukaan nyt merkittävästi suurempi kuin viime vuonna.
NHS on lähettänyt riskiryhmille hätäkutsun mennä rokotettavaksi. Myös maskien käyttöä on alettu suositella etenkin sairaalassa vieraillessa.
Brittiläisen i Weekend -lehden etusivulla kerrottiin 6.–7. joulukuuta terveysviranomaisten kasvomaskisuosituksesta.
Tämä H3N2-alatyypin muunnos osaa ominaisuuksiensa ansiosta välttää immuunijärjestelmää. Tavallista useampi voi siis saada tartunnan. Oireiden ei kuitenkaan arvioida olevan sen vakavampia kuin aiempinakaan vuosina.
Britanniassa asiantuntijat varoittavat joka tapauksessa, että tuhansia ihmisiä voi kuolla tänä talvena. Viime vuonna influenssakuolemien määrä yli kaksinkertaistui.
Kaiken kaikkiaan NHS:n johtajat varoittavat erittäin vaikeasta talvesta.