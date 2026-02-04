KalPa vuokraa 18-vuotiaan Patrik Kerkolan Vaasan Sportiin. Vuokrasopimus kestää 2.3 asti. Hän saapuu takaisin KalPaan ennen siirtorajan loppumista, KalPa kertoo tiedotteessaan.

18-vuotias maalivahti on pelannut KalPassa kuusi Liiga-ottelua, torjuntaprosentin ollessa 86,86 ja päästettyjen maalien keskiarvon ollessa 3,17 maalia ottelua kohden.

Myös Vaasan Sport tiedottaa vuokrasta sivuillaan.

– (Joni) Ortion vuokraaminen loppukaudeksi Lukkoon pakotti meidät reagoimaan maalivahtimarkkinoilla ja nopeasti saimme KalPan kanssa sovittua Kerkolan vuokraamisesta meille siirtorajaan saakka. Meillä on peliruuhkaa tulossa ja matkustamiset päälle, niin emme halua ottaa riskiä Masin (Härkönen) ylikuormittamisen kanssa. Kerkola on nuori tulevaisuuden maalivahti ja oikein hyvä tandemi Masille reilun kolmen viikon ajaksi, urheilujohtaja Ari-Pekka Pajuluoma avaa taustaa Kerkolan hankinnalle.

