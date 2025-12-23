Jalkapallon Veikkausliigassa pelaava Tampereen Ilves on pestannut uuden maalivahtivalmentajan.
Uutena maalivahtiluotsina aloittaa Jarkko Ojaniemi, jonka sopimus kattaa kaksi seuraavaa kautta. Ojaniemi, 28, korvaa uusiin haasteisiin siirtyvän Marko Pirilän.
Ojaniemi siirtyy Tampereelle Turusta TPS:n organisaatiosta.
Päättyneellä Veikkausliiga-kaudella pronssille sijoittuneen Ilveksen päävalmentajana toimii ensi vuonna Joni Lehtonen. Muut valmennusryhmän jäsenet ovat Pasi Tuutti, Heli Rekimies ja Iikka Miettinen.
Ilves kertoi aiemmin tänään, että maalivahti Faris Krkalic jatkaa seurassa kaudet 2026–28. Bosnialaisvahti saapui Ilvekseen testattavaksi jo viime vuoden joulukuussa.