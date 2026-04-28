



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Liiga Etusivu Joukkueet Otteluohjelma Pistepörssi Sarjataulukko

Kommentti: Olen yhtä vanha kuin Ilveksen viimeisin mestaruus, ja seuraavan näen ehkä eläkeukkona

KOMMENTTI Ilves-fanit joutuivat taas seuraamaan, kun finaalipaikka karkasi. Tapparan juhlat ovat tulleet heille hyvin tutuiksi.

Julkaistu 45 minuuttia sitten

KOMMENTTI: Jaakko Loikkanen jaakko.loikkanen@mtv.fi jaakkoloikkanen

Voittajat eivät ole mukavia, Ilves on, kirjoittaa MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö ja pitkäaikainen Ilves-fani Jaakko Loikkanen. Kolmannen erän alkaessa minut valtasi Nokia Arenan yläparvella valtava rauha. Enää ei tarvinnut jännittää, sillä kaikki oli jo selvää: Ilves sulaisi yhtä varmasti kuin jäät Näsijärvestä. Totta kai kuudes välieräottelu Ilveksen ja Tapparan välillä oli vielä tasalukemissa 3–3, kun tuo viimeinen kaksikymppinen starttasi, mutta jokainen meistä Ilves-faneista kyllä tiesi syvällä sisimmässään, mitä tulisi tapahtumaan. Ehkä siitä kertoi myös ottelun yleisömäärä: paikan päälle oli vaivautunut vain 7 830 katsojaa. Moni oli päättänyt varjella Ilves-sydäntään ja jäädä kotiin. Ilves-paniikki, taas kerran Ilves menetti sarjassa 2–0-johdon häviten neljä ottelua peräjälkeen.Photomotion / All Over Press Tunnelma hallissa oli alusta loppuun laimea. Tietenkin Ilveksen kolme salamamaalia ensimmäisessä erässä nostattivat hetkeksi tunnetta – onhan epäuskokin tunne. Mutta kun Ilves toisessa erässä alkoi tehdä Ilves-asioita (panikoida) ja Tappara puolestaan Tappara-asioita (pelata voittavaa jääkiekkoa), keltavihreät hiljenivät lopullisesti. Lue myös:

Kommentti: Ei voi olla totta, Ilves! Nokia-areenassa kirjoitettiin karmaisevaa tarinaa

Ilveksen kannattajapäädyn Osasto 41 yritti parhaansa, mutta se oli menettänyt yhteyden suureen Ilves-enemmistöön viimeistään Koulukatu-episodin myötä.

Joukko Ilveksen kannattajia oli paria kuukautta aiemmin painellut idioottimaisesti häiriköimään tamperelaisen jääkiekon pyhimmässä pelattuun junioriotteluun.

Perseilijöiden kannustushuutoihin ei tunnu hyvältä yhtyä, edes silloin kun oma joukkue sitä kipeästi kaipaisi.

Me emme pysty

Tappara iski voittomaalin 6. ottelun päätöserässä.Photomotion / All Over Press

Kun kiekko putosi jäähän kolmannen erän alussa, Tappara-leirissä oli henki päällä: me pystymme. Ilveksen leirissä tunteet etsivät kotia avuttomuuden ja kylmän hyväksynnän välimaastossa: me emme pysty.

Minä käperryin parkatakkini sisään ja ajattelin: tätä on ilvesläisyys. Me tulemme hallille, kannamme ylpeinä seuran värejä, kunnioitamme sen hienoa historiaa, nautimme matkasta, mutta perille emme koskaan pääse. Kun parhaat kohtaavat SM-liigan finaaleissa, meillä alkaa kesäloma.

Näin on ollut ja näin on oleva. Olen elänyt yhden Ilveksen Suomen mestaruuden. Olin silloin kuuden päivän ikäinen. Seuraavaa katson ehkä eläkeukkona, ehkä pilven reunalta.

Toimii paperilla

Vuodesta toiseen Ilveksellä on kaikki kunnossa, paperilla: on meritoitunut valmentaja, vahva tsekkimaalivahti, taitavia yksilöitä, toimiva organisaatio ja hienot perinteet.

Joka vuosi yritetään myös jotain uutta, tällä kertaa se oli kokonaisen muukalaislegioonan palkkaaminen. Ja taas se riitti välieriin asti, parhaassa tapauksessa jälleen yhteen pronssiin.

Älkää ymmärtäkö väärin, minä rakastan Ilvestä. Seura on kaunis, fiksu ja kaikin puolin sulava. Nykyään urheilullinen ja jopa taloudellinen puoli toimivat melko hyvin. Fanituotteet myyvät, viestintä on liigan parasta ja halli hohtaa. On tavallaan niin mukavaa olla Ilves.

Harmi vain, että voittajat harvoin ovat mukavia. He ovat ärsyttäviä, kliinisiä, tehokkaita – ja uskomattoman tyylittömiä sinioransseissaan. Ja muutaman viikon päästä he nostavat taas kerran Kanada-maljaa ja ensi kauden aluksi jälleen yhden mestaruusviirin Nokia Arenan kattoon.

10:35 Maalikooste: Näin Tappara ratkaisi Ilves-välieräsarjan maanantaina.

Jaakko Loikkanen MTV Uutiset

Ilves-fanit tiesivät miten Tappara-sarjassa tulee käymään, Jaakko Loikkanen kirjoittaa | MTV Uutiset