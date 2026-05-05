Tapparan Henrik Haapala pudotteli legendojen nimiä.

Runkosarjaykkönen Tappara on nyt jääkiekon SM-liigan finaaleissa 0–2-tappiolla. Toinen osaottelu päättyi maanantaina Kouvolassa KooKoon 3–2-voittoon.

Tappara oli mennyt kuitenkin seuralegenda Timo Jutilan tutuksi tekemään suuntaan lauantaina Tampereella tahkotusta avausfinaalista.

– Vähän päästiin minun mielestäni sarjaan sisälle. Vähän saatiin playoffia, päästiin antamaan ja ottamaan iskua, ja oli puhetta, kirvesrintahyökkääjä Henrik Haapala sanoi maanantain matsin jälkeen MTV Urheilun selostaja Jani Alkion haastattelussa.

– KooKoo on huippujoukkue, ja tulos on nyt tämä, mutta me mennään eteenpäin.

Kiekko putoaa seuraavan kerran tositoimien merkeissä jään pintaan keskiviikkona Tampereella.

– Maaleja olisi ihan hyvä tehdä, jos aiotaan voittaa näitä pelejä. Kaverin veskari (Eetu Randelin) ottaa hyvin, mutta ei se auta.

Kaksi Suomen mestaruutta Tapparassa voittanut ja joukkueensa 1–1-tasoituksen maanantaina pedannut Haapala lähti siteeraamaan seuraikoni Ville Niemistä.